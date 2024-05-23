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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Утроения мощностей TSMC по выпуску 3-нм чипов всё равно недостаточно для удовлетворения спроса
И такой прирост был обеспечен в текущем году.

Издание TechNews приводит интересную статистику технологического развития компании TSMC за последние годы деятельности, которая упоминалась руководством во время выступления на сегодняшней технологической конференции. Как выясняется, в этом году мощности TSMC по выпуску 3-нм продукции утроились относительно прошлого года, но этого прироста всё равно недостаточно для удовлетворения спроса на соответствующие услуги.

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Источник изображения: TSMC

В целом же по темпы экспансии производства TSMC с использованием техпроцессов тоньше 7 нм в период с 2020 по 2024 год в среднем выросли более чем на 25 %. В текущем году компания намерена увеличить капитальные расходы на 10% относительно среднего значения за предыдущие четыре года. Уровень выхода годных чипов по 3-нм техпроцессу в настоящее время поравнялся с показателями качества 4-нм техпроцесса.

В период с 2022 по 2026 годы TSMC увеличила производственные мощности по обработке кремниевых пластин в два раза, а линии по упаковке и тестированию чипов по методу CoWoS за это время расширились на 60%. Ещё пару лет назад компания в среднем вводила в строй ежегодно по пять предприятий максимум, но в этом году показатель вырастет до семи штук. На Тайване в следующем году начнут выпускать 2-нм продукцию два новых предприятия, Fab 20 и Fab 22.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань
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