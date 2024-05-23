Каких-либо пауз не ожидается.

Изучение стенограммы квартального отчётного мероприятия NVIDIA позволяет подтвердить многие из тех тенденций в развитии бизнеса компании, о которых накануне говорили сторонние аналитики. В частности, пессимистично настроенные инвесторы опасались, что близость выхода более производительных ускорителей Blackwell лишит клиентов NVIDIA мотивации покупать ускорители Hopper в ближайшие месяцы. Фактически, компания Amazon так и поступила, пусть и в отношении достаточно специфических решений семейства Grace Hopper.

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Источник изображения: NVIDIA

Представители NVIDIA на квартальной конференции всячески подчёркивали, что ускорители семейства Hopper сейчас пользуются высоким спросом. Во-первых, они обеспечили основную часть роста выручки компании в северном сегменте в прошлом квартале. Во-вторых, 80% возводимых сейчас суперкомпьютерных систем опираются на использование ускорителей Grace Hopper. Наконец, в квартальном отчёте компании было сказано, что рост на ускорители Hopper продолжает расти и в текущем квартале.

Как пояснил основатель и бессменный глава NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang), ускорители Hopper продолжат пользоваться высоким спросом, который будет опережать предложение как минимум до следующего года. Это же справедливо и в отношении ускорителей нового поколения Blackwell, хотя и более очевидно. Вообще, как пояснил генеральный директор компании, клиенты сперва будут переходить с H100 на H200, а потом на B100, и все эти ускорители можно будет использовать в одних и тех же серверных системах, с одним и тем же программным обеспечением.

В этом году NVIDIA успеет получить довольно крупную выручку от поставок Blackwell, хотя до готовых систем конечных клиентов одноимённые ускорители доберутся только к четвёртому кварталу текущего года. В следующем году у Blackwell появится преемник, как пообещал Хуан, выпускать новую архитектуру в сегменте вычислений NVIDIA обещает ежегодно. Сопутствующие решения будут обновляться синхронно, поэтому плотность выхода новинок этой марки заметно вырастет по сравнению с предыдущими годами.