Для корейцев она является «отечественной».

Ещё в середине этого месяца власти Южной Кореи планировали выделить на поддержку местной полупроводниковой промышленности $7,3 млрд, но около полутора недель спустя сумма выросла до $19 млрд, хотя непосредственно субсидий из этой суммы будет около $12,5 млрд, прочее составят налоговые льготы. По данным Reuters, власти страны не только хотят устранить технологическое отставание корейских производителей чипов, но и в целом способствовать развитию местной полупроводниковой промышленности за пределами рынка микросхем памяти.

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Источник изображения: Samsung Electronics

По итогам апреля этого года поставки полупроводниковой продукции формировали 18% всей экспортной выручки Южной Кореи, поэтому данная отрасль экономики является для страны одной из важнейших. При этом бесфабричные разработчики чипов из Южной Кореи на мировом рынке занимают не более 1%, и это огорчает корейских чиновников. Таким компаниям будет уделено особое внимание при распределении средств через один из государственных банков Южной Кореи, а ещё власти страны хотят поддержать деньгами производителей оборудования для выпуска чипов.