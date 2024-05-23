Дальше наверняка будет только хуже.

Данный факт не так часто упоминается, но у тайваньской компании TSMC в Китае действуют два предприятия по контрактному выпуску чипов для местных клиентов. Более зрелыми техпроцессами в диапазоне от 110 до 350 нм занимается предприятие TSMC в Шанхае, а предприятие в Нанкине выпускает чипы по 28-нм, 22-нм, 16-нм и 12-нм технологиям. Две последние уже находятся на границе допустимых для использования в Китае с точки зрения американских чиновников, но после введения санкций такого толка в октябре 2022 года TSMC удалось получить право поставлять на свои предприятия в Китае любое необходимое оборудование до конца мая 2024 года.

Поскольку этот месяц подходит к концу, как поясняет TrendForce со ссылкой на издание Commercial Times, компания TSMC оказывается в щекотливой ситуации со своими предприятиями на территории Китая.

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Источник изображения: TSMC

Если экспортная лицензия США не будет продлена на прежних условиях, то впредь TSMC придётся для снабжения своих китайских предприятий подавать заявки на каждую партию оборудования. Это естественным образом затянет процесс обновления оборудования на китайских предприятиях TSMC. Кроме того, в новый состав совета директоров TSMC в качестве независимого директора войдёт Урсула Бёрнс (Ursula Burns), которая является заместителем главы одного из комитетов Министерства торговли США. Очевидно, что присутствие такого представителя американского правительства в совете директоров TSMC не будет способствовать укреплению бизнеса компании в Китае. Если в 2019 году страна обеспечивала 20% всей выручки TSMC, то к прошлому году показатель скатился до 12%.