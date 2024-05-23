Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
У TSMC истекает срок действия льготных условий поставок оборудования в Китай
Дальше наверняка будет только хуже.

Данный факт не так часто упоминается, но у тайваньской компании TSMC в Китае действуют два предприятия по контрактному выпуску чипов для местных клиентов. Более зрелыми техпроцессами в диапазоне от 110 до 350 нм занимается предприятие TSMC в Шанхае, а предприятие в Нанкине выпускает чипы по 28-нм, 22-нм, 16-нм и 12-нм технологиям. Две последние уже находятся на границе допустимых для использования в Китае с точки зрения американских чиновников, но после введения санкций такого толка в октябре 2022 года TSMC удалось получить право поставлять на свои предприятия в Китае любое необходимое оборудование до конца мая 2024 года.

Поскольку этот месяц подходит к концу, как поясняет TrendForce со ссылкой на издание Commercial Times, компания TSMC оказывается в щекотливой ситуации со своими предприятиями на территории Китая.

реклама

Источник изображения: TSMC

Если экспортная лицензия США не будет продлена на прежних условиях, то впредь TSMC придётся для снабжения своих китайских предприятий подавать заявки на каждую партию оборудования. Это естественным образом затянет процесс обновления оборудования на китайских предприятиях TSMC. Кроме того, в новый состав совета директоров TSMC в качестве независимого директора войдёт Урсула Бёрнс (Ursula Burns), которая является заместителем главы одного из комитетов Министерства торговли США. Очевидно, что присутствие такого представителя американского правительства в совете директоров TSMC не будет способствовать укреплению бизнеса компании в Китае. Если в 2019 году страна обеспечивала 20% всей выручки TSMC, то к прошлому году показатель скатился до 12%.

#сша #аналитика #полупроводники #китай #tsmc #санкции
Источник: trendforce.com
+
Написать комментарий (0)
Кобахидзе обвинил Запад в попытке использовать Грузию как «второй фронт» против России
В Киеве хотят получить от Запада «полторы сотни» самолётов разных типов
Выручка NVIDIA по итогам первого квартала взлетела в 3,6 раза до $26 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
93
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
18
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
41
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
82
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
27
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
42
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
63
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
15
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
30
Insider: Прокси-война Запада против РФ подвергла испытаниям оружие НАТО и обнажила его недостатки
3

Сейчас обсуждают

Сергей Медков
08:24
Троллинг и развод бездаря на новую видеокарту.
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Александр Георгиевич
08:21
Надо подождать с покупкой.... Возьму Весту посвежее , 20 года. Держите меня обязательно в курсе .. Спасибо
Lamborghini отозвала 2133 своих внедорожника Urus из-за проблемы с капотом
Александр Сазанцов
08:09
А ты не бери у продавцов с 1 продажей, не будь дауном. Взял у продавца с даумя сотнями продаж и 5 звездами за 12, второй год полет нормальный.
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
Евгений Бураков
08:04
На волгах здоровые баранки были:)
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
Антон Груздев
08:04
Соберу на 12600к и 4070 за 100...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
Muhammadyusuf Kurbonov
08:03
Я играю во времена раздора. В чём проблема? Порт протон + флатпак на федора 40
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Дмитрий
07:53
засунул 96 гигов ддр5 6400. менять буду только на что то мощное разумеется ждун активирован.
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
Redneck_prm
07:53
Я бы такую железку пустил на ретрогейминг именно под win98. Был целый пласт игр, которые на NT семействе уже нормально не работали. А тут под них как раз и производительности хватает, плюс железяка и ...
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
Дмитрий
07:46
Даже страшно представлять процент локализации. наверное 1% нету. ну а в мерседесах он думает внутренние элементы не из Китая?
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
Дмитрий
07:42
100 000 ТВт*ч такая огромная цифра что мне кажется размер полей с ветряками и солнечными батареями будет размером с саму Европу.
В Европе заявили о скорой победе над атомной энергетикой и переходе на солнечную энергию к 2042 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем