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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка NVIDIA по итогам первого квартала взлетела в 3,6 раза до $26 млрд
А в серверном сегменте она увеличилась более чем в пять раз.

Квартальный отчёт NVIDIA, по данным CNBC, превзошёл ожидания аналитиков по ключевым критериям. Совокупная выручка компании выросла на 262% до $26 млрд вместо ожидаемых рынком $24,65 млрд, а прогноз по выручке на текущий квартал составил $28 млрд вместо упоминавшихся аналитиками $26,61 млрд. Чистая прибыль компании выросла более чем в семь раз до $14,88 млрд, а норма прибыли в годовом сравнении увеличилась с 64,6 до 78,4 %.

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Источник изображения: NVIDIA

Около 90% всей выручки в прошлом квартале NVIDIA получила в серверном сегменте, здесь она выросла более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до $22,6 млрд. Из этой суммы $19,4 млрд было получено от реализации непосредственно ускорителей вычислений, прирост выручки достиг 478%. Оставшиеся $3,2 млрд пришлись на сетевые решения, здесь выручка выросла только на 242%. К слову, непосредственно графические решения всех типов принесли NVIDIA в прошлом квартале только $3,37 млрд выручки, на долю вычислительных средств и сетевых компонентов пришлись остальные $22,7 млрд.

Источник изображения: NVIDIA

Поставки графических решений в целом позволили компании увеличить профильную выручку на скромные 23% до $3,37 млрд в годовом сравнении, а последовательно они вообще сократились на 20%. В игровом сегменте в отдельности выручка выросла в годовом сравнении на 18% до $2,65 млрд, а последовательно сократилась на 8%. При этом представители NVIDIA заявили, что ситуация со складскими запасами и спросом в этой сфере нормализовалась, а владельцами видеокарт семейства GeForce RTX во всём мире уже являются более 100 млн человек.

Сегмент профессиональной визуализации увеличил выручку NVIDIA на 45% до $427 млн, в автомобильном сегменте выручка выросла на 11% до $329 млн. По строке «OEM и прочие» выручка компании в годовом сравнении выросла всего на 1% до $78 млн, но последовательно она упала на 13%. Ранее в этом сегменте учитывались и поставки майнингового оборудования для крупных клиентов, но теперь выручка сегмента формируется преимущественно за счёт специализированной мобильной графики для производителей ноутбуков.

Основатель компании Дженсен Хуан (Jensen Huang) пояснил, что ускорители вычислений поколения Blackwell уже выпускаются в массовых количествах, но до серверных систем клиентов доберутся к четвёртому кварталу. Это не мешает компании рассчитывать на существенную выручку от их реализации, которая будет учтена в текущем фискальном году, который завершается в конце января следующего календарного.

#nvidia #аналитика #финансы #blackwell
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