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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD представила процессоры EPYC 4004 для AM5, которые почти в два раза быстрее и дешевле аналогов от Intel
Зависит от модели, но у флагманского решения AMD преимущество действительно кратное.

Компания AMD анонсировала новый линейку серверных процессоров EPYC 4004, которые позиционируются как бюджетные односокетные решения для компактных и энергоэффективных серверов начального уровня.

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Процессоры представлены на рынке как дополнение к более дорогим аналогам для периферийных вычислений. Новинки, построенные на архитектуре Ryzen 7000, предназначены для использования в корпоративных системах и малом бизнесе. Они схожи с уже имеющимися решениями на рынке, но выделяются поддержкой дополнительных функций и улучшенными характеристиками.

Технические характеристики серверных процессоров EPYC 4004:

  • Используемый сокет: AM5.
  • Максимальное количество ядер: до 16.
  • Имеющиеся модели с разным количеством L3-кеша: 4124P, 4584PX (с 128 Мбайт L3-кеша), 4564P (с 64 Мбайт L3-кеша).
  • Диапазон турбочастот: до 5,7 ГГц.
  • Теплопакет: от 120 до 170 Вт.
  • Память: двухканальная DDR5-5200, максимальный объём до 192 Гбайт на UDIMM.
  • PCI Express: 28 линий версии 5.0.
  • Дополнительная поддержка: внешний BMC-контроллер, программные RAID-массивы в RAIDXpert2 for Server, AVX-512, совместимость с современными серверными ОС.

Начальная цена новых процессоров составляет $149, что делает их привлекательным предложением на фоне конкурентного Xeon E-2400 от Intel, особенно учитывая преимущества, такие как большее количество линий PCI Express и возможности памяти. Результаты тестов Phoronix демонстрируют, что флагманские модели EPYC 4004 опережают предложения Intel по производительности почти вдвое.

Процессоры EPYC 4004 значительно дешевле решений Xeon D-2800, имеющих до 22 ядер и полноценную поддержку AVX-512, но предназначенных для сетевых систем с более высокой стоимостью.

#amd #процессоры #epyc 4004
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