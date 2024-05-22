Устройство будут поставлять в государственные учреждения.

На проходящей выставке ЦИПР 2024 был представлен новый ноутбук отечественного производства Aquarius Cmp NE355 от компании «Аквариус». Устройство, отвечающее требованиям Единого реестра радиоэлектронной продукции и совместимое со многими отечественными операционными системами включая Astra Linux, Альт, РЕД ОС и РОСА Linux, предназначено для офисной работы, обучения и удалённой работы.

реклама

Технические характеристики Aquarius Cmp NE355:

Экран: 15,6 дюйма, IPS, Full HD, разрешение 1920x1080, 60 Гц, антибликовое покрытие.

Процессор: AMD Ryzen 5 6000 со встроенной графикой.

Оперативная память: до 64 Гбайт.

Постоянная память: до 512 Гбайт на SSD M.2.

Камера: Full HD.

Аудиосистема: 4 динамика.

Клавиатура: полноразмерная с цифровым блоком.

Порты: USB Type-A (4), USB Type-C (4), 3,5 мм аудиовход, DisplayPort 1.4, HDMI 1.4, слот для карт памяти microSD.

Особенности: тумблеры для физического отключения веб-камеры и микрофонов.

Платы для ноутбука производятся в Шуе, а сборку выполняют в Твери, утверждая его статус отечественного продукта. Производитель подчёркивает его высокую производительность и автономность, что делает его подходящим для работы с конфиденциальными данными. Цена на новинку пока не объявлена, но в планах компании — поставить десятки тысяч ноутбуков в государственные учреждения до конца года.