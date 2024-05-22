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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
«Аквариус» представила отечественный ноутбук Aquarius Cmp NE355, на который будут ставить Astra Linux, Альт, РЕД ОС и РОСА Linux
Устройство будут поставлять в государственные учреждения.

На проходящей выставке ЦИПР 2024 был представлен новый ноутбук отечественного производства Aquarius Cmp NE355 от компании «Аквариус». Устройство, отвечающее требованиям Единого реестра радиоэлектронной продукции и совместимое со многими отечественными операционными системами включая Astra Linux, Альт, РЕД ОС и РОСА Linux, предназначено для офисной работы, обучения и удалённой работы.

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Технические характеристики Aquarius Cmp NE355:

  • Экран: 15,6 дюйма, IPS, Full HD, разрешение 1920x1080, 60 Гц, антибликовое покрытие.
  • Процессор: AMD Ryzen 5 6000 со встроенной графикой.
  • Оперативная память: до 64 Гбайт.
  • Постоянная память: до 512 Гбайт на SSD M.2.
  • Камера: Full HD.
  • Аудиосистема: 4 динамика.
  • Клавиатура: полноразмерная с цифровым блоком.
  • Порты: USB Type-A (4), USB Type-C (4), 3,5 мм аудиовход, DisplayPort 1.4, HDMI 1.4, слот для карт памяти microSD.
  • Особенности: тумблеры для физического отключения веб-камеры и микрофонов.

Платы для ноутбука производятся в Шуе, а сборку выполняют в Твери, утверждая его статус отечественного продукта. Производитель подчёркивает его высокую производительность и автономность, что делает его подходящим для работы с конфиденциальными данными. Цена на новинку пока не объявлена, но в планах компании — поставить десятки тысяч ноутбуков в государственные учреждения до конца года.

#astra linux #аквариус #ред ос #альт #aquarius #aquarius cmp ne355 #роса linux
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DIP48
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DIP48
16:59
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ev_ruso
16:54
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OgoGoLog
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ev_ruso
16:52
и толку от этого сколково, со слов того же путина, там наметилась финансовая дыра....
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Dimkovski
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Алексей Повшал
16:44
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Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Mallory
16:42
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Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
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