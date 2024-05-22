Так считают местные чиновники.

Вслед за прошедшими выборами президента на Тайване начал обновляться состав правительства, и его представители уже не стесняются делать громкие заявления. По крайней мере, во время своего первого публичного выступления в качестве де-факто министра науки и технологий Тайваня Ву Чэн Вэнь (Wu Cheng-wen), как отмечает Bloomberg, выразил уверенность в способности острова сохранить лидирующие позиции на мировом рынке полупроводниковых компонентов и услуг по их производству.

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Источник изображения: TSMC

Хотя та же TSMC строит предприятия за пределами Тайваня, как заявил получивший образование в США чиновник, самые передовые технологии она сперва обкатывает на своих «домашних» предприятиях. Исследования и разработки на этом направлении всё равно будут сосредоточены на Тайване, по его словам, даже если всё больше предприятий по выпуску чипов будет появляться за пределами острова в дружественных странах. Напомним, сейчас TSMC строит достаточно современные предприятия в США и Японии, а в четвёртом квартале надеется приступить к строительству совместного предприятия в Германии, акционерами которого станут местные NXP, Bosch и Infineon.

При этом Ву Чэн Вэнь подчёркивает, что совместная работа с зарубежными партнёрами является важным элементом успеха тайваньской полупроводниковой промышленности. В сфере науки и технологий Тайвань наладил обмен опытом с США, Германией, Францией и Канадой. Со временем остров должен из «кремниевого» должен превратиться в «остров искусственного интеллекта», по словам нового президента территории Лай Циндэ (Lai Ching-te).