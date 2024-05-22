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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Появление предприятий TSMC за пределами Тайваня не приведёт к утрате технологического лидерства острова
Так считают местные чиновники.

Вслед за прошедшими выборами президента на Тайване начал обновляться состав правительства, и его представители уже не стесняются делать громкие заявления. По крайней мере, во время своего первого публичного выступления в качестве де-факто министра науки и технологий Тайваня Ву Чэн Вэнь (Wu Cheng-wen), как отмечает Bloomberg, выразил уверенность в способности острова сохранить лидирующие позиции на мировом рынке полупроводниковых компонентов и услуг по их производству.

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Источник изображения: TSMC

Хотя та же TSMC строит предприятия за пределами Тайваня, как заявил получивший образование в США чиновник, самые передовые технологии она сперва обкатывает на своих «домашних» предприятиях. Исследования и разработки на этом направлении всё равно будут сосредоточены на Тайване, по его словам, даже если всё больше предприятий по выпуску чипов будет появляться за пределами острова в дружественных странах. Напомним, сейчас TSMC строит достаточно современные предприятия в США и Японии, а в четвёртом квартале надеется приступить к строительству совместного предприятия в Германии, акционерами которого станут местные NXP, Bosch и Infineon.

При этом Ву Чэн Вэнь подчёркивает, что совместная работа с зарубежными партнёрами является важным элементом успеха тайваньской полупроводниковой промышленности. В сфере науки и технологий Тайвань наладил обмен опытом с США, Германией, Францией и Канадой. Со временем остров должен из «кремниевого» должен превратиться в «остров искусственного интеллекта», по словам нового президента территории Лай Циндэ (Lai Ching-te).

#полупроводники #тайвань
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aszrtjhartjharj6th
13:03
там все четко на 5+ попроси своего бота м2 винт в сата разьем воткнуть он обещал!
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
Argun
13:01
Это статья для тех кому нравиться все что связано с "железом", а не для таких как ты...
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
Nvidia&Intel Hater
13:00
на автора всем похрен,просто достал этот выпердыш asz....хер выговоришь.он же олигофрен и наркот felsher
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
Argun
13:00
Не может быть! Годная статья для Оверов и без рекламы Бубликовской...
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
John Doe
13:00
Ага. Ему так похрен, что уже 2 часа оправдывается.
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
Nvidia&Intel Hater
12:59
странно что ты тут еще ползаешь.тебя минимум трое послали
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
John Doe
12:56
Да на автора мне похрен.
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
Nvidia&Intel Hater
12:56
560 это дно и старье
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
Nvidia&Intel Hater
12:52
И автор долбаеб и ты долбаеб,никто ж не спорит
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
aszrtjhartjharj6th
12:52
что не так - ты не согласен что автор долбоеб?
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
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