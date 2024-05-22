Для этого местным автопроизводителям рекомендовано объединять усилия.

Тогда как европейские и американские законодатели пытаются оградить местные рынки от экспансии китайских электромобилей повышенными таможенными пошлинами, остающаяся крупнейшим экспортёром автомобилей Япония пытается повысить конкурентоспособность национальной промышленности за счёт централизованных мер поддержки, как отмечает Nikkei Asian Review. По мнению японских властей, местным автопроизводителям необходимо кооперироваться на тех направлениях деятельности, которые обрели актуальность в последнее время и не могут покориться одной компании в отдельности.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

К 2030 году японские производители должны будут ежегодно выдавать по 12 млн программно определяемых транспортных средств — то есть тех, которые за счёт обновления программного обеспечения смогут обретать новые функциональные возможности. Простейшим примером может считаться активация функций автопилота на машине, которая изначально продавалась без упоминания о наличии соответствующих возможностей.

Упоминаемые 12 млн машин с программным определением функций японские компании к концу десятилетия должны будут ежегодно выдавать не только на внутренний рынок страны, но и на экспорт. К 2035 году это количество должно вырасти до 19 млн машин, как рассчитывают японские чиновники. К концу текущего десятилетия японские производители должны будут занять до 30% мирового рынка программно определяемых транспортных средств.

Всего выделено семь направлений деятельности, на которых японским компаниям имеет смысл объединить усилия для достижения конкурентоспособности на мировом автомобильном рынке. Во-первых, они должны совместно разрабатывать передовые чипы и программные интерфейсы для сообщения блоков автомобиля между собой. Во-вторых, они должны делиться результатами виртуальных испытаний разрабатываемой продукции. В-третьих, генеративный искусственный интеллект должен использоваться в разработке новинок и экспертизе. Кроме того, японские компании должны сотрудничать в сфере создания точных цифровых карт местности, кибербезопасности и технологий, позволяющих определять расстояние от транспортного средства до окружающих объектов. В последнем случае речь наверняка идёт о разработке лидаров, используемых бортовыми системами автопилота. Данная инициатива будет поддерживаться государством на уровне подготовки кадров с новыми компетенциями, востребованными в современных условиях.