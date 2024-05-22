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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Panasonic не будет торопиться со строительством третьего предприятия по выпуску батарей в США
Спрос на электромобили перестал расти такими темпами, как ожидалось.

Рассуждая о необходимости продолжения реструктуризации бизнеса, как отмечает Bloomberg, руководство корпорации Panasonic признало, что спрос на электромобили не растёт столь высокими темпами, чтобы оправдывать скорейшее строительство ещё одного предприятия по производству тяговых батарей на территории США.

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Источник изображения: Panasonic

Напомним, Panasonic является старейшим поставщиком Tesla и располагает предприятием по выпуску аккумуляторных батарей не только в Неваде, но и Канзасе. Некоторое время назад пресса активно обсуждала выбор места для строительства третьего предприятия Panasonic в США, но генеральный директор компании Юки Кусуми (Yuki Kusumi) заявил, что сейчас необходимо сосредоточиться на обеспечении прибыльности и адекватной производительности уже существующих в стране предприятий по выпуску тяговых аккумуляторов. На принятие решения о строительстве третьего в результате будет отведено больше времени, чем планировалось изначально.

#сша #электромобили #panasonic #тяговые аккумуляторы
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