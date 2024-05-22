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Новости Hardware Алексей Сычёв
Поставки китайских машин в США могут быть запрещены и по соображениям национальной безопасности
Правила торговой войны гласят: в любой непонятной ситуации прикрывайся национальной безопасностью.

Многие издания назвали повышенные до 100% по решению президента США пошлины на импорт китайских электромобилей заградительными, но чисто формально они не запрещают ввоз машин китайского происхождения, просто делают его менее выгодным. Как отмечает Bloomberg, параллельно в недрах американского правительства уже давно зреет более категоричный запрет на ввоз автомобилей китайского производства, который опирается на традиционный фактор национальной безопасности.

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Источник изображения: BYD

Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) не раз высказывали опасения по поводу безопасности машин китайского производства с точки зрения их способности собирать информацию об американских гражданах. Действительно, современные китайские автомобили утыканы камерами и датчиками, они даже наблюдают за происходящим внутри салона под предлогом контроля за состоянием водителя и его утомляемости. Наличие прикрывающих такие камеры шторок на отдельных моделях китайских автомобилей проблемы в целом не решает. Та же Джина Раймондо высказывала опасения, что у китайских производителей может сохраняться возможность дистанционно обездвижить колесящие по дорогам США автомобили, выпущенные в КНР. Таковых, по её словам, в стране могло бы набраться около 3 млн штук, но если судить по новейшим усилиям властей США, вряд ли на практике можно будет говорить о таком количестве.

Заметим, что и у китайских властей есть некоторое недоверие к машинам американской марки Tesla, которые в значительной части своего ассортимента производятся в Шанхае. Власти КНР не только заставили Tesla построить центр обработки данных в этом городе для хранения информации, получаемой с машин всех китайских клиентов, но и запретили электромобилям Tesla приближаться к важным правительственным объектам, включая аэропорты, а также местам проведения мероприятий с участием высокопоставленных китайских политиков. Словом, взаимных претензий и подозрений у властей США и КНР набралось предостаточно, но американская сторона не исключает полного запрета на импорт машин из Китая, тогда как китайская встречный поток ограничивает только пошлинами.

#сша #китай #санкции #автомобили
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