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Новости Hardware Алексей Сычёв
Появились изображения предполагаемого интерьера роботакси Tesla
Даже если его представят 8 августа, начала производства придётся ждать очень долго.

Осведомлённые источники считают, что примерно к февралю этого года глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) утвердился во мнении о приоритетности разработки роботизированного такси по сравнению со всеми другими проектами компании, и позже он пообещал представить такое транспортное средство на мероприятии, которое намечено на 8 августа текущего года. На этой неделе, как сообщает Electrek, Илон Маск в своей социальной сети X опубликовал видеоролик, на котором мелькают детали интерьера некоего транспортного средства Tesla, которое ещё не выпущено.

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Источник изображения: X, Tesla

Помимо чисто компьютерных эскизов, демонстрируемых на больших сенсорных дисплеях, интерьер демонстрируется в форме фанерного макета в натуральную величину. Подобные макеты позволяют просчитать эргономику интерьера ещё до того, как проект будет утверждён.

Источник изображения: X, Tesla

Судя по компьютерным эскизам, передний ряд сидений будущего роботизированного такси Tesla Cybercab, если речь идёт именно о нём, будет превращаться в сплошной диван, а при необходимости седоков будет разделять откидной подлокотник, как это происходит на заднем диване большинства автомобилей. Сами сидения больше похожи на те, что устанавливаются в общественном транспорте. Управление с точки зрения выбора маршрута или его демонстрации пассажирам, а также информационно-развлекательные функции будут сосредоточены на дисплее центральной консоли. Органов управления типа руля или педалей такое такси будет лишено. По всей видимости, не будет даже второго ряда сидений, но об этом пока судить преждевременно.

#tesla #илон маск #электромобили tesla #роботакси
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