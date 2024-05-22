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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Amazon воздержится от покупки Grace Hopper, предпочитая дождаться Grace Blackwell
Благо, ждать не так долго.

Как сообщает Financial Times, решение Amazon в отношении закупок ускорителей вычислений NVIDIA отчасти подтвердило опасения некоторых инвесторов, которые боялись, что по мере приближения начала поставок ускорителей поколения Blackwell спрос на решения семейства Hopper будет падать заблаговременно. По сути, первые ускорители NVIDIA семейства Blackwell появятся только в четвёртом квартале, а компания Amazon, по данным источника, уже приняла решение воздержаться от закупки ускорителей GH200 семейства Hopper, чтобы дождаться аналогов более нового поколения Blackwell.

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Источник изображения: NVIDIA

Подчеркнём, что речь идёт только об одной модели ускорителей, которые будут выпускаться под обозначением GB200 и содержать центральный процессор Grace, предлагаясь по цене около $70 000 за штуку. Amazon продолжит закупать базовые ускорители H100 семейства Hopper, но прецедент сам по себе показывает, что крупные клиенты NVIDIA готовы дождаться более производительных решений этой марки, если ожидание того стоит. Аналитики Morgan Stanley убеждены, что «высвободившиеся» объёмы ускорителей Hopper будут раскуплены корпоративными клиентами и государственными заказчиками NVIDIA, и просадки выручки как тактовой из-за ожидания Blackwell не случится.

#nvidia #amazon #blackwell #hopper
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