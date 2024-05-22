Пламенный привет дорогому товарищу Байдену будет выглядеть именно так.

Принятое властями США решение поднять импортные пошлины на ввоз китайских электромобилей с 25 до 100 % может оказаться не единственным барьером на их пути на американский рынок, но агентство Bloomberg сообщает, что Торговая палата КНР рассматривает возможность временного повышения таможенных пошлин на ввоз в Поднебесную импортных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания объёмом более 2,5 литра до максимального значения 25%, предусматриваемого правилами ВТО.

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Источник изображения: Toyota Motor

Впрочем, данные меры в основном рассматриваются китайскими чиновниками в качестве превентивной реакции на будущее повышение пошлин на ввоз китайских электромобилей в Евросоюз, но именно продукция американского автопрома также славится наличием ДВС большого объёма, если отталкиваться от планки 2,5 л. В прошлом году на транспортные средства с объёмом двигателя более 2,5 литра пришлось 32% китайского автомобильного импорта, в количественном выражении это соответствовало 250 тысячам машин. Для сравнения, на экспорт из Китая за это время отправились 1,55 млн электромобилей, причём Европа получила 638 000 штук, а в Северную Америку, которая включает Канаду и Мексику, отправилось только 52 200 штук.