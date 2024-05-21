Чтобы пережить два наиболее жарких летних месяца без аварийных отключений электроэнергии.

Идеальных мест для массовой экспансии производства нет, поэтому в каждом регионе с высокой концентрацией промышленных предприятий периодически возникают те или иные инфраструктурные проблемы. Например, на севере Вьетнама год назад из-за высокой нагрузки на местную энергетическую систему то и дело возникали аварийные отключения электроснабжения, которые принесли местным производителям до $1,4 млрд убытков. Как отмечает Reuters, власти региона в этом году обратились к владельцам местных предприятий с просьбой ограничить энергопотребление в период пиковых летних нагрузок.

реклама

Источник изображения: Apple

В случае с Foxconn, чьи предприятия на севере Вьетнама собирают ноутбуки и планшеты Apple, речь шла о рекомендации со стороны властей снизить энергопотребление на 30% в летние месяцы. Подобные обращения были сделаны и к прочим производителям, чьи предприятия сосредоточены в этом районе, но они не носят характер требований, а являются рекомендациями. Пока нет возможности технически предотвратить аварийные отключения электроэнергии, власти пытаются применять административные меры. Они также рекомендовали местным тепловым электростанциям, работающим на угле, перенести профилактические работы, подразумевающие отключение части генерирующих мощностей, на менее загруженный период года. К слову, в соседнем регионе на севере Вьетнама производителям рекомендовано снижать энергопотребление только по определённым дням недели в этом месяце, но график может измениться в зависимости от состояния энергетической инфраструктуры и нагрузки на неё.