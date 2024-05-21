Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Вьетнама рекомендовали Foxconn снизить энергопотребление местных предприятий на 30%
Чтобы пережить два наиболее жарких летних месяца без аварийных отключений электроэнергии.

Идеальных мест для массовой экспансии производства нет, поэтому в каждом регионе с высокой концентрацией промышленных предприятий периодически возникают те или иные инфраструктурные проблемы. Например, на севере Вьетнама год назад из-за высокой нагрузки на местную энергетическую систему то и дело возникали аварийные отключения электроснабжения, которые принесли местным производителям до $1,4 млрд убытков. Как отмечает Reuters, власти региона в этом году обратились к владельцам местных предприятий с просьбой ограничить энергопотребление в период пиковых летних нагрузок.

реклама

Источник изображения: Apple

В случае с Foxconn, чьи предприятия на севере Вьетнама собирают ноутбуки и планшеты Apple, речь шла о рекомендации со стороны властей снизить энергопотребление на 30% в летние месяцы. Подобные обращения были сделаны и к прочим производителям, чьи предприятия сосредоточены в этом районе, но они не носят характер требований, а являются рекомендациями. Пока нет возможности технически предотвратить аварийные отключения электроэнергии, власти пытаются применять административные меры. Они также рекомендовали местным тепловым электростанциям, работающим на угле, перенести профилактические работы, подразумевающие отключение части генерирующих мощностей, на менее загруженный период года. К слову, в соседнем регионе на севере Вьетнама производителям рекомендовано снижать энергопотребление только по определённым дням недели в этом месяце, но график может измениться в зависимости от состояния энергетической инфраструктуры и нагрузки на неё.

#apple #foxconn #вьетнам #блэкауты
+
Написать комментарий (0)
Samsung Electronics отказалась от попыток разработать автопилот для транспорта
Apple договорилась об использовании ChatGPT с OpenAI
Операционный директор Apple договаривается с TSMC о выпуске серверных процессоров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
45
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
24
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
25
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
6
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
3
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
5
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
10

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
13:34
Ты ещё и адепт "китайской Сибири"? Сколько же шизы в тебя сразу помещается то.
В случае захвата Тайваня ASML и TSMC имеют возможность вывести из строя оборудование для выпуска чипов
VladTag
13:28
Генерал НАТО: У армии РФ нет опыта для превращения любого прорыва в стратегическое преимущество
Владимир Чевакин
13:25
Какие 128 на хр не хватает ? У нее в минималках 64, а 128 в рекомендуемых. Другое дело, что использовать ее на чем-то слабее второго пентиума едва ли стоит.
Windows XP удалось запустить на древнем процессоре Intel i486 образца 1989 года
Александр Фищук
13:22
В заголовке автор пишет про пятую часть., которой скоро будет 12 лет с момента релиза.
Стоимость Grand Theft Auto V может превысить 70 долларов
kilobait3
13:21
Я бы перешёл на 7950 или 14900 если бы они стоили дешевле двух 8260м вместе с матерью и умели масштабироваться.
AMD Ryzen 7 7800X3D продается в 13 раз лучше Intel Core i7-14700K
Такой то
13:20
в стальных яицах что?
Ученые обнаружили микропластик в мужских половых органах
SoulStream
13:18
да вообще интересно на это в живую глянуть, тесты самому сделать... ну и прочий фетиш админский 😅
Замечен Intel Core Ultra 5 238V — процессор Lunar Lake с 32 ГБ встроенной памяти
Владимир Кассалинский
13:17
Молодец! Такие навыки полезны при ремонте ноутбуков, кнопочных панелей, кнопок салона автомобиля и т.п.
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
Александр
13:14
Тупой бабке надо выдать автоматы на на всю семью в зубы и отправить на штурм в окопы. Всё равна её от хохлов не отличить, свинья свиньёй, так что и обострения не будет, и продемонстрирует как надо 40...
Нуланд призывает Вашингтон разрешить Украине наносить удары по российской территории
OgoGoLog
13:14
Путин твой бог? Иначе не понятно, зачем ты вообще про него вспомнил в новости про НАТО и Эстонию.
Каллас объяснила, почему отправка войск НАТО в Украину не приведёт к эскалации конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем