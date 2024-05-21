Одно из двух.

Многие инвесторы с нетерпением ждут публикации компанией NVIDIA своей квартальной отчётности на этой неделе, поскольку в среднем аналитики рассчитывают на достижение выручкой этого эмитента по итогам трёх предыдущих месяцев солидной суммы около $24,65 млрд. Сейчас NVIDIA уже является третьей среди самых дорогих компаний на американском фондовом рынке, уступающей по этому показателю ($2,3 трлн) только Microsoft и Apple. Как отмечают опрошенные Reuters аналитики, публикация квартальной отчётности компанией NVIDIA может к пятнице либо поднять котировки акций на 8,7 %, либо опустить на такое же количество.

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Источник изображения: NVIDIA

В абсолютном выражении колебания капитализации могут достичь $200 млрд, но в процентном они станут не самыми сильными. В частности, по итогам предыдущего квартального отчёта акции компании выросли в цене сразу на 16,4%. Всего с начала года акции NVIDIA выросли на 91%, и если на этой неделе у инвесторов появится новый повод для оптимизма, ценные бумаги этой компании могут обновить исторический рекорд. Столь активный рост котировок можно объяснить интересом инвесторов к теме искусственного интеллекта, поскольку NVIDIA остаётся главным поставщиком профильных ускорителей вычислений.