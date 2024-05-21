Очереди из желающих его реализовать пока не наблюдается.

Проходивший согласование с 2022 года «Закон об автоматизированных транспортных средствах» на этой неделе, как сообщают британские власти, удостоился королевского одобрения, что формально позволяет считать его вступившим в силу. Данный юридический акт определяет, что на дорогах общего пользования Великобритании применять полностью автоматизированные системы управления транспортными средствами разрешается с 2026 года. Конечно, это не означает, что участники рынка будут готовы к этому в полном объёме к указанному сроку, но хотя бы законодатели отчитались, что не будут вставлять палки в колёса техническому прогрессу.

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Источник изображения: Jaguar Land Rover

По данным британского правительства, в 88% случаев причиной ДТП является человеческая ошибка, поэтому переход на автоматизацию управления транспортными средствами позволит снизить аварийность. Уже заложена юридическая база для определения степени виновности участников ДТП при активности автоматических систем. Если в момент столкновения машиной управлял автопилот, то человек освобождается от ответственности. Она возлагается на автопроизводителя, либо разработчика программного обеспечения, а в отдельных случаях может быть разделена со страховой компанией. Британские законодатели убеждены, что легализация автопилота позволит не только решить проблему нехватки кадров в определённых отраслях, но и сделать труд человека более безопасным, если речь идёт о работе водителей на вредных производствах.