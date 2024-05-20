Не совсем стандартный M.2, но всё же.

Lenovo представила инновационное решение для подключения мобильных видеокарт: моноблочные ПК компании будут оснащаться GeForce RTX 4050, использующую нестандартный для графических ускорителей интерфейс M.2. Традиционно применяемый для SSD, тройной M.2 в данном случае обеспечивает подключение видеокарты формата MXM (Mobile PCI Express Module).

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Если что, мобильные MXM-видеокарты используют интерфейсы PCIe 4.0 x4 или x8, но RTX 4050 от Lenovo подключается через три разъема M.2, каждый с четырьмя линиями PCIe 4.0. Это уникальное решение позволяет, в отсутствие видеокарты, использовать один из слотов для NVMe-накопителя.

Указанный ускоритель на базе графического процессора AD107 оснащен 2560 CUDA ядрами и работает на частоте до 1755 МГц. Варианты карты включают до 6 Гбайт памяти и 96-битную шину, с максимальным потреблением энергии в 50 Вт.

В то время как RTX 4050 подключается по новому принципу через слоты M.2, условия теоретически позволят организовать подключение модели RTX 4060 аналогичным способом. Отсутствие стандартизации подключения выдают заметные детали — например, непредусмотренные крепёжные винты для SSD в слоте M.2.