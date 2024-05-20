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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К 2027 году две трети продаваемых ноутбуков смогут ускорять работу систем искусственного интеллекта
И про поддержку ускорения ИИ как таковую никто уже не будет упоминать отдельно.

По прогнозу Market Intelligence Center, на который ссылается DigiTimes в своей новой публикации, в текущем году не более 15,7% продаваемых ноутбуков будут оснащены функциями локального ускорения работы систем искусственного интеллекта, но уже в следующем году их доля вырастет до 33%, в 2026 году перевалит за 48%, а к 2027 году вплотную приблизится к 66%.

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Источник изображения: Micron Technology

Представители Intel ещё раз напомнили, что компания уже отгрузила клиентам более 5 млн процессоров для ПК с функцией локального ускорения ИИ, а к концу текущего года тираж таких процессоров достигнет 40 млн штук. Ёмкость рынка компонентов для систем ИИ, по мнению Intel, к 2030 году достигнет $1 трлн в год.

Глава контрактного производителя Pegatron, который обслуживает Apple и Asus, заявил, что в скором времени англоязычный термин «AI PC», указывающий на способность ПК ускорять искусственный интеллект, изживёт себя. Когда-то способность устройства подключаться к глобальной сети была диковинкой, как пояснил председатель совета директоров Цзы Сянь Дун (Tzu-Hsien Tung), но в наши дни никто не называет такие устройства «интернет-ПК» и «интернет-смартфон». Аналогичным образом ассимилируется в описании и функция ИИ, о ней просто перестанут упоминать отдельно.

#аналитика #asus #искусственный интеллект #ноутбуки #pegatron
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