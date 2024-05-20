Со второй половины этого года.

По информации Business Korea, дочерняя компания SK hynix планирует освоить выпуск контроллеров для систем питания электромобилей Tesla во второй половине текущего года. Речь идёт о компании SK keyfoundry, которая вошла в состав SK hynix два года назад и специализируется на выпуске электронных компонентов для сторонних заказчиков на контрактной основе. Сейчас она способна обрабатывать до 100 000 кремниевых пластин типоразмера 200 мм в месяц на своём предприятии в Южной Корее.

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Источник изображения: SK hynix

Считается, что крупный контракт с Tesla не только позволит материнской SK hynix снизить степень зависимости от бизнеса по выпуску памяти, который характеризуется значительным цикличным колебанием цен и не обеспечивает стабильных финансовых потоков, но и позволит корейскому подрядчику устоять в борьбе с китайскими конкурентами, которые не гнушаются снижать цены на свои услуги по контрактному производству чипов.