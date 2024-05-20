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Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Индонезии предложили Илону Маску построить предприятие по выпуску материалов для тяговых батарей
Организовать здесь сборку электромобилей было бы сложнее.

Богатая никелем Индонезия уже давно привлекает производителей тяговых аккумуляторов и электромобилей, но власти страны настаивают на локализации глубокой переработки такого сырья, а не просто поставках чистого никеля на экспорт. Попытки привлечь в страну Илона Маска (Elon Musk) предпринимались не раз, но его недавний визит в Индонезию местные чиновники использовали для предложения построить предприятие по выпуску материалов для выпуска катодов тяговых аккумуляторов. Об этом сообщило сегодня агентство Reuters.

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Источник изображения: Reuters

Индонезийский министр инвестиций Лухут Панджаитан (Luhut Pandjaitan) заявил представителям прессы, что члены правительства предложили Илону Маску построить в этой стране предприятие по выпуску материалов, необходимых для производства катодов к тяговым аккумуляторам. Миллиардер, по их словам, должен рассмотреть данное предложение. Одновременно ему предложили построить в Индонезии центр обработки данных для систем искусственного интеллекта, а также стартовую площадку на острове Биак для запуска космических аппаратов SpaceX.

#tesla #илон маск #тяговые аккумуляторы #индонезия
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