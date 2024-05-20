Организовать здесь сборку электромобилей было бы сложнее.

Богатая никелем Индонезия уже давно привлекает производителей тяговых аккумуляторов и электромобилей, но власти страны настаивают на локализации глубокой переработки такого сырья, а не просто поставках чистого никеля на экспорт. Попытки привлечь в страну Илона Маска (Elon Musk) предпринимались не раз, но его недавний визит в Индонезию местные чиновники использовали для предложения построить предприятие по выпуску материалов для выпуска катодов тяговых аккумуляторов. Об этом сообщило сегодня агентство Reuters.

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Источник изображения: Reuters

Индонезийский министр инвестиций Лухут Панджаитан (Luhut Pandjaitan) заявил представителям прессы, что члены правительства предложили Илону Маску построить в этой стране предприятие по выпуску материалов, необходимых для производства катодов к тяговым аккумуляторам. Миллиардер, по их словам, должен рассмотреть данное предложение. Одновременно ему предложили построить в Индонезии центр обработки данных для систем искусственного интеллекта, а также стартовую площадку на острове Биак для запуска космических аппаратов SpaceX.