И последние из-за этого начнут банкротиться.

Ценовые войны и снижение спроса на внутреннем рынке Китая, по словам Bloomberg, не сулит ничего хорошего местным производителям электромобилей. Их задолженность перед поставщиками комплектующих увеличивается, и в отдельных случаях они теперь готовы рассчитаться с ними через 295 дней с момента поставки. То есть, поставщикам придётся около десяти месяцев ждать денег за уже отгруженную продукцию, и подобная ситуация вполне может привести к череде банкротств.

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Источник изображения: XPeng

Для сравнения, в конце 2021 года сроки расчёта по долговым обязательствам китайских автопроизводителей не превышали 197 дней, так что неблагоприятная динамика начала формироваться в этой сфере в прошлом году. Примечательно, что тоже работающая в Китае и выпускающая на своём предприятии в Шанхае до половины всех электромобилей этой марки Tesla рассчитывается со своими поставщиками за 101 день, хотя тоже активно участвует в так называемых «ценовых войнах». Словом, эксперты считают, что при сохранении подобной ситуации на китайском рынке электромобилей банкротиться начнут не только их производители, но и поставщики автокомпонентов.