Постепенно формируются условия, которые позволят компании быстрее разработать автопилот для Китая.

Известное выражение «если нельзя, но очень хочется, то можно» красноречиво описывает политику китайских властей в отношении некоторых зарубежных компаний. Американская Tesla, напомним, стала первым зарубежным автопроизводителем, которому власти КНР разрешили построить предприятие по сборке электромобилей на территории страны, не требуя обязательного для прочих создания совместного предприятия с китайским партнёром. Как поясняет South China Morning Post, в вопросе создания условий для экспорта данных Tesla тоже может добиться определённых послаблений, пусть и не столь исключительно относительно других участников рынка.

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Источник изображения: Xinhua

Издание сообщает, что муниципальные власти Шанхая, в котором расположено предприятие Tesla и фирменный центр обработки данных, совместно с группой из 13 компаний, в число которых вошла и Tesla, сейчас разрабатывают правила экспорта данных, получаемых бортовыми системами транспортных средств, передвигающихся по территории Китая. Информация будет поделена на несколько категорий, и в отношении некоторых из них иностранные компании, обрабатывающие данные китайских клиентов, не будут обязаны получать разрешение на экспорт у властей КНР. Впрочем, будут определены и категории данных, экспорт которых будет запрещён в любом случае.

Предполагается, что данная инициатива позволит Tesla ускорить разработку комплекса электронных помощников FSD в адаптированном для условий движения в Китае варианте. Не исключено, что компании всё же придётся построить новый центр обработки данных в Шанхае, но хотя бы часть данных получится экспортировать в США по упрощённой схеме. Это позволит привлекать к разработке автопилота американские вычислительные мощности Tesla, которые будут производительнее хотя бы в силу наличия ограничений на поставку в Китай самых современных ускорителей вычислений американского происхождения. Шанхай является особой экономической зоной, а потому может устанавливать свои правила в части взаимодействия с иностранными компаниями. Этим и собираются воспользоваться те 13 компаний, которые вошли в состав рабочей группы, разрабатывающей правила в данной сфере.