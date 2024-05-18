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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Германия готовится к 2026 году вытеснить оборудование Huawei из ключевых сегментов сетей 5G
Инициатива натыкается на противодействие представителей отрасли.

Американские власти ещё в 2019 году начали борьбу с присутствием оборудования китайских компаний Huawei и ZTE в национальной инфраструктуре операторов связи, но европейские партнёры под их знамёна вставать не спешили хотя бы в силу исторически более высокой зависимости от оборудования китайского производства. Как сообщает Bloomberg, власти Германии только сейчас готовят законодательную базу для запрета на использование оборудования Huawei и ZTE в критически важных сегментах сетей 5G с 2026 года.

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Источник изображения: Huawei

Промедление с реализацией этой инициативы, как отмечает источник, предсказуемо возникает из-за недовольства представителей отрасли. Аудит национальной инфраструктуры сетей 5G проводится властями Германии уже более года, по его итогам они должны понять, какое оборудование и в каком количестве предстоит заменить на более надёжное с политической точки зрения. Проект подразумевает, что немецкие операторы связи от китайского оборудования в своих сетях 5G будут избавляться в два этапа. К первому января 2026 года нужно будет удалить его из ключевых сегментов сетей, а ещё через три года процесс замещения нужно будет завершить полностью.

Противоречия между немецкими ведомствами возникают по той причине, что они лоббируют интересы разных политических и экономических групп, и те же операторы связи не заинтересованы в дополнительных затратах на импортозамещение китайского оборудования. Определённые политические силы настаивают, что нужно избавляться от китайского оборудования из соображений национальной безопасности. Власти Великобритании вытеснение оборудования Huawei из национальных сетей связи 5G осуществили быстрее, введя запрет ещё в 2020 году, но предусмотрев достаточно длительный период для реализации программы.

#huawei #санкции #германия #zte #сети и телекоммуникация #сети 5g
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