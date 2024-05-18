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Новости Hardware Алексей Сычёв
На первых порах летать на аппаратах AeroHT нельзя будет в черте китайских городов
Зато за их пределами это можно будет делать уже в 2026 году.

Президент китайской компании XPeng, чья дочерняя компания AeroHT разрабатывает три модели электролётов, две из которых сочетаются с электромобилями, в интервью CNBC пояснил, что приём заказов на тот самый «сухопутный авианосец» с отдельным двухместным летательным аппаратом начнётся в Китае уже в конце следующего года, но фактические поставки транспортного средства клиентам будут налажены лишь в 2026 году.

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Источник изображения: AeroHT

Даже в этом случае AeroHT исходит из условий эксплуатации летательного аппарата в отдалённых от населённых пунктов местах, поскольку к указанному сроку удаётся сертифицировать только такое его применение. При этом зона полёта всё равно будет ограничена какими-то пределами, оговариваемыми властями конкретных территорий, но особых разрешений на осуществление каждого полёта или наличия у пилота специальной подготовки не потребуется. Зато когда полёты разрешат в городской черте, пилоту потребуется получить специальную лицензию, а каждый вылет придётся согласовывать с регуляторами.

#китай #xpeng #летающий электромобиль #aeroht
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