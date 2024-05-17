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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Rapidus может наладить выпуск экономичных ускорителей ИИ на архитектуре RISC-V
Подписано соглашение о взаимопонимании с разработчиком Esperanto.

Японский консорциум Rapidus, который к 2027 года надеется наладить выпуск на территории Японии контрактный выпуск чипов по 2-нм технологии, как отмечает TrendForce, накануне подписал меморандум о взаимопонимании с американским разработчиком процессоров с архитектурой RSIC-V — компанией Esperanto.

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Источник изображения: Rapidus

Хотя о плодах их сотрудничества говорить преждевременно, не исключено, что в будущем Rapidus сможет наладить выпуск экономичных процессоров с архитектурой RISC-V для систем искусственного интеллекта. Растущее энергопотребление центров обработки данных, которые активно оснащаются прожорливыми GPU, становится проблемой для энергетической инфраструктуры планеты. При нынешних темпах развития отрасли, как считают аналитики, к 2027 году системы генеративного искусственного интеллекта будут потреблять 80% всей электроэнергии, направляемой на нужды центров обработки данных в США.

В 2022 году центры обработки данных и майнинговые системы потребляли до 2% всей электроэнергии, генерируемой на нашей планете, что соответствовало 460 ТВт‧ч. Уже к 2026 году этот показатель может более чем удвоиться до 1000 ТВт‧ч, что позволит превысить энергопотребление всей Японии, например. Экономичные компоненты для систем искусственного интеллекта в этом смысле очень важны для дальнейшего гармоничного развития отрасли.

#литографическое производство #искусственный интеллект #risc-v #rapidus
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Chihonya
13:40
да откуда у нищего хвастуна денег столько
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Nvidia&Intel Hater
13:40
да неужели
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Chihonya
13:39
ну хватит, у меня живот уже болит, напиши в интуль, чтобы окромя ой три ничего не выпускали, все тянет, верно же?
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Nvidia&Intel Hater
13:38
там ждалко нет 2-х ядерных .он говорит и такой бы потянул ,главное на ядро производительность -диагноз простой -дурачек )
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Tarment
13:38
Я написал максимум, ой 3 как видно всё тянет и очевидно больше не нужно, ну 12400 можно ещё
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Chihonya
13:38
большие и вумные посоны меня просветили, сегодня же махну на 12100 с доплатой с моей стороны)
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Chihonya
13:37
вот тут хоть правильно написал, нужен хоть 12400, ну не ой три всратый
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Легенда
13:36
так то да. щя чихонь неплохо обкекалась , купил проц а он ненужон.
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Nvidia&Intel Hater
13:36
да с твоим монитором хоть говном обмажся что ты и делаешь -там разницы нет.я выкинул 60 герцовый в буквальном смысле в 2017 году.так же fhd был
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Tarment
13:36
Тогда покупал бы 7950 и 4090, если уж хвастаться, то по полной
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