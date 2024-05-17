Подписано соглашение о взаимопонимании с разработчиком Esperanto.

Японский консорциум Rapidus, который к 2027 года надеется наладить выпуск на территории Японии контрактный выпуск чипов по 2-нм технологии, как отмечает TrendForce, накануне подписал меморандум о взаимопонимании с американским разработчиком процессоров с архитектурой RSIC-V — компанией Esperanto.

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Источник изображения: Rapidus

Хотя о плодах их сотрудничества говорить преждевременно, не исключено, что в будущем Rapidus сможет наладить выпуск экономичных процессоров с архитектурой RISC-V для систем искусственного интеллекта. Растущее энергопотребление центров обработки данных, которые активно оснащаются прожорливыми GPU, становится проблемой для энергетической инфраструктуры планеты. При нынешних темпах развития отрасли, как считают аналитики, к 2027 году системы генеративного искусственного интеллекта будут потреблять 80% всей электроэнергии, направляемой на нужды центров обработки данных в США.

В 2022 году центры обработки данных и майнинговые системы потребляли до 2% всей электроэнергии, генерируемой на нашей планете, что соответствовало 460 ТВт‧ч. Уже к 2026 году этот показатель может более чем удвоиться до 1000 ТВт‧ч, что позволит превысить энергопотребление всей Японии, например. Экономичные компоненты для систем искусственного интеллекта в этом смысле очень важны для дальнейшего гармоничного развития отрасли.