Вот почему Лиза Су не беспокоится по поводу конкуренции в облачном сегменте.

Даже наличие особых договорённостей крупных провайдеров облачных сервисов с поставщиками ускорителей не уберегает их от последствий дефицита последних, поэтому Microsoft в развитии своего сервиса Azure, как отмечает Reuters, начинает активнее полагаться на ускорители Instinct MI300X компании AMD, продвигая их среди клиентов в качестве альтернативы ускорителям NVIDIA семейства H100.

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Источник изображения: Reuters

На конференции Build для разработчиков, которая начнёт работу на следующей неделе, Microsoft рассчитывает рассказать больше о возможностях применения не только ускорителей AMD, но и процессоров Cobalt 100 собственной разработки, которые обещают предложить на 40% более высокое быстродействие со всеми прочими процессорами такого назначения, использующими архитектуру Arm. Конкурентами процессоров Cobalt могут считаться чипы Graviton, разработанные серверным подразделением Amazon для собственных облачных систем.