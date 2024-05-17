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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla теперь стремится наладить обработку данных для обучения FSD в Китае
Но с этим возникнет целый ряд проблем.

Недавний короткий, но продуктивный, судя по публикации Reuters, визит Илона Маска (Elon Musk) в Китай имел для бизнеса Tesla первостепенное значение, поскольку компания не только договорилась о сотрудничестве с Baidu в сфере предоставления цифровых карт местности, но и определилась с главными векторами развития комплекса FSD, который со временем позволит электромобилям Tesla передвигаться самостоятельно без вмешательства человека в управление.

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Источник изображения: Reuters

По данным источников, Tesla после визита главы компании в Китай укрепилась в решимости построить на территории страны новый центр обработки данных, который будет использоваться для обучения фирменных нейронных сетей на информации, собираемой с эксплуатируемых в КНР электромобилях этой марки. Отправлять такую информацию для обработки в США, как первоначально рассчитывала Tesla, могут помешать действующие в КНР законы. У компании уже есть центр обработки данных в Шанхае, но его мощностей для полноценного развития FSD может не хватить.

К слову, американским компаниям с недавних пор запрещено экспортировать связанные с искусственным интеллектом технологии в Китай, поэтому даже с созданием подходящих условий для работы внутри страны у Tesla могут возникнуть проблемы. Во-вторых, компания столкнётся с отсутствием достаточно производительных ускорителей вычислений, ведь компоненты NVIDIA для этих целей могут поставляться в Китай в сильно урезанном ассортименте. Выход на китайский рынок систем автопилота, как считается, должен способствовать достижению необходимых Tesla масштабов профильного бизнеса, как это произошло с производством электромобилей после открытия предприятия в Шанхае, которое теперь выпускает каждую вторую машину марки в мире.

#китай #санкции #tesla #илон маск #электромобили tesla #автопилот #tesla fsd
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