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Новости Hardware Алексей Сычёв
Поставщики автокомпонентов насторожились после повышения таможенных пошлин США на ввоз китайских электромобилей
Изменения затронут всю мировую автомобильную промышленность.

Недавнее решение властей США поднять в четыре раза таможенные пошлины на импорт китайских автомобилей коснулось бизнеса производителей автокомпонентов, даже если сами штаб-квартиры компаний не расположены в КНР. Продукция китайских предприятий, даже находясь в составе собираемых в третьих странах электромобилей при поставке в США может облагаться повышенными пошлинами, поэтому производители автокомпонентов, как сообщает Nikkei Asian Review, решили учесть эти риски в своей стратегии дальнейшего развития бизнеса.

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Источник изображения: Reuters

Компания LiteOn, например, собирается построить предприятие по производству автомобильной электроники в США, поскольку давно предвидела такой сценарий противостояния с Китаем. Южнокорейская Samsung Electronics, которая при производстве бортовой электроники автомобилей полагается и на комплектующие китайского происхождения, рекомендовала своим поставщикам найти иные каналы снабжения для продукции, предназначенной американским потребителям.

В значительной степени производители автомобильных компонентов обеспокоены и вероятными ответными мерами Китая на действия американских властей, ведь более 20% поставленных в США тяговых батарей в прошлом году имели китайское происхождение, да и по сырью для их производства КНР занимает лидирующие позиции в мире, даже если географически не относится к месторождениям многих минералов. На китайские деньги, например, в Индонезии осуществляется добыча более 60% никеля, используемого при производстве литиевых аккумуляторов. По графиту и литию, необходимым для производства тяговых батарей, Китай тоже занимает ведущие позиции в мире. В общем, если экспорт этих минералов из КНР будет обложен повышенными пошлинами, то пострадает едва ли не весь мировой автопром.

Эксперты считают, что со временем китайские производители могут попытаться попасть на рынок США через третьи страны, включая и локализацию выпуска электромобилей. Либо от планов по освоению рынка США китайские автогиганты могут воздержаться в пользу менее крупных, но дружелюбных рынков типа той же Австралии. Главное, чтобы европейские власти, которые уже решили как-то защищать себя от экспансии китайских электромобилей, не переусердствовали с повышением таможенных пошлин, ведь местные потребители в целом более благосклонны к идее покупки китайских машин.

#сша #китай #санкции #электромобили #таможенные пошлины
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