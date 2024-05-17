Обновлённой недавно Model 3 он при этом точно не нужен.

Известно, что компания Tesla при разработке своего автопилота полагается на систему машинного зрения и нейронные сети, утверждая, что этого сочетания достаточно для создания системы, управляющей машиной в разы безопаснее среднестатистического водителя. От радаров и ультразвуковых датчиков компания постепенно отказалась, а уж дорогостоящие лидары Tesla вообще постоянно подвергала критике, хотя не так давно стало известно, что они закупаются у Luminar в приличных количествах.

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Источник изображения: Electrek, X, Nic Cruz Patane

Как сообщает Electrek со ссылкой на свидетельства очевидцев, на дорогах Калифорнии была замечена принадлежащая компании Tesla Model 3, оснащённая новым набором камер кругового обзора. Предусмотрены ли изменения относительно имеющейся комбинации камер в передней части машины, фотография судить не позволяет, но задняя и боковые камеры заменены на новые. Более того, у машины не оказалось зеркал заднего вида, поскольку их роль, по всей видимости, должны играть отступающие от кузовной панели камеры на передних крыльях.

Причудливо выглядит и камера, пристроенная изнутри к стеклу задней двери. Конечно, это наверняка прототип, и в серийном исполнении камера переедет под обшивку средней стойки или рамок дверей, но цель испытаний новых камер от этого не становится более очевидной. В случае с Tesla Model 3 рестайлинг, который принёс новые камеры сам по себе, произошёл буквально в прошлом году. Не исключено, что компания просто тестирует новый набор камер для других моделей электромобилей.