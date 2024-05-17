Они будут недорогими и массовыми.

По информации AnandTech, представители TSMC на европейской технологической конференции заявили о намерениях в ближайшие пять лет увеличить объёмы выпуска чипов специализированного назначения на 50%. Традиционно такие чипы выпускаются по зрелым техпроцессам, но TSMC готова предлагать и более современные технологии, обеспечивающие приемлемый уровень энергопотребления.

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Источник изображения: TSMC

В частности, если сейчас самая продвинутая технология TSMC для этих целей — это N6e, то в ближайшие годы компания перейдёт на техпроцесс N3e. Он позволит снизить напряжение питания до уровня менее 0,4 В, хотя сейчас оно укладывается в диапазон от 0,4 до 0,9 В. Компания готова строить новые предприятия для выпуска чипов, используемых в производстве массовых изделий в сегменте полупроводников. Китайских конкурентов, активно наращивающих объёмы выпуска чипов по зрелым техпроцессам, TSMC не боится, поскольку имеет долгосрочные контракты с крупными клиентами, получающими соответствующую продукцию.