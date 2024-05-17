Не только Intel помогает развиваться американскому военно-промышленному комплексу.

Производители систем вооружения типа Northrop Grumman в наши дни не стесняются заявлять на весь мир о технологических партнёрствах, которые помогают им совершенствовать собственную продукцию. Как отмечается в новом заявлении этого поставщика авиационной техники военного назначения, Northrop Grumman договорилась с NVIDIA о доступе к своей экосистеме искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Northrop Grumman

Помимо собственно программного обеспечения для разработки необходимых Northrop Grumman технологий, компания получит доступ и к «цифровым двойникам» NVIDIA Omniverse, которые позволяют быстрее внедрить в производство новые технически сложные изделия. Оборонный гигант собирается использовать решения NVIDIA преимущественно для исследований и разработок. Напомним, что Intel также связана с этим заказчиком — она собирается наладить для Northrop Grumman выпуск чипов по технологии Intel 18A.