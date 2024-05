Интеллектуальное переосмысление роскоши: Компания SERES представляет глобальную стратегию развития

Штаб-квартира SERES Auto провела конференцию для зарубежных деловых партнеров из более чем 60 стран и регионов, в том числе из России, чтобы представить свои планы по созданию глобальной сети продаж и сервиса премиальных интеллектуальных автомобилей.

К концу этого года компания SERES планирует экспортировать 50 000 единиц автомобилей, позиционируя себя как ведущий премиальный бренд, экспортирующий товары из Китая. В течение последующих трех лет компания планирует увеличить экспорт до 200 000 автомобилей с долгосрочной целью достичь 500 000 единиц экспорта к 2030 году.

SERES стремится переосмыслить традиционный рынок роскоши с помощью модельного ряда инновационных автомобилей на новых источниках энергии и вскоре представит совершенно новые SERES М5, SERES М7 и флагман - SERES М9 на рынках по всему миру, устанавливая новые стандарты интеллектуальных технологий.

SERES применяет разнообразные, гибкие и взаимовыгодные подходы к работе с деловыми партнерами по всему миру, планы дальнейшего развития компании включают также развитие дистрибьюторов и строительство заводов за рубежом.

Согласно рейтингу продаж премиальных брендов на китайском рынке (CPCA) в 1 квартале 2024 года, марка SERES (AITO в Китае) уже вошла в ТОП-5 премиальных брендов в Китае.

Запуск линейки более роскошных и интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии

Расширение сотрудничества с международными партнерами по всему миру для оптимизации и совершенствования сетей продаж и сервиса

Разработка новой сервисной системы для предоставления пользователям по всему миру интеллектуального премиального сервиса

SERES, ведущая китайская компания по производству автомобилей на новых источниках энергии, представила глобальную стратегию развития бизнеса, направленную на переосмысление рынка премиальных автомобилей с использованием интеллектуальных технологий.Для достижения этой цели SERES будет использовать собственные научно-исследовательские и производственные возможности и реализует ряд крупных инициатив.К ним относятся:“Будучи в авангарде новой энергетической автомобильной революции, мы стремимся в наступившей эпохе электромобилей переосмыслить роскошь с помощью интеллекта", - сказал Чжан Синхай, основатель и председатель SERES Group. "В ближайшие годы SERES станет лидером в области «программно-определяемых автомобилей» (in defining vehicles by software), глубоко интегрируя интеллектуальные системы в наши автомобили, чтобы охватить все сферы – от интеллектуальной безопасности до интеллектуальных услуг. Это обеспечит совершенно новый пользовательский опыт, который удовлетворит потребности самых требовательных клиентов".Компания SERES представила свою новую стратегию развития бизнеса на международной конференции 2024 года, проходившей в Чунцине. Деловые партнеры из более чем 60-ти стран и регионов, в том числе и России, приняли участие в мероприятии, чтобы обсудить планы создания глобальной премиальной сети продаж и сервиса автомобилей SERES.К концу этого года компания SERES планирует экспортировать более 50 000 единиц автомобилей, позиционируя себя таким образом, как ведущий премиальный бренд, экспортирующий товары из Китая. В течение последующих трех лет компания планирует увеличить экспорт до 200 000 автомобилей с долгосрочной целью достичь 500 000 единиц экспорта к 2030 году.В презентации компания SERES подробно остановилась на своей зарубежной стратегии, подчеркнув важность мирового рынка кроссоверов, где планирует предлагать роскошные, интеллектуальные и комфортные автомобили. Используя собственные знания и существующие достижения китайского рынка, SERES стремится предоставить беспрецедентные впечатления от вождения клиентам по всему миру.В ближайшее время на мировые рынки планируется выпуск новых роскошных интеллектуальных моделей внедорожников - SERES М5, SERES М7 и SERES М9, которые будут предлагаться как в чисто электрическом варианте, так и в гибридной версии. В 2024 году на мировой рынок выйдут в общей сложности шесть моделей из этих трех линеек, ориентированных на индивидуальное, семейное и деловое использование.Для развития премиальной сети продаж и сервиса, компания SERES продолжит расширять сотрудничество с международными партнерами. SERES применяет разнообразные, гибкие и взаимовыгодные подходы к работе с деловыми партнерами по всему миру, а планы дальнейшего развития компании включают также развитие дистрибьюторов и строительство заводов за рубежом.В настоящий момент компания SERES представлена более чем в 20-ти странах мира и активно расширяет свое присутствие посредством стратегии устойчивого развития в ключевых регионах, включая рынки Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, а также Латинской Америки. В этом году SERES вышла на рынок России в партнерстве с компаний АО «МБ РУС», эксклюзивным дистрибьютором автомобилей SERES на российском рынке, который будет предлагать высокий уровень сервиса, официальную гарантию и развивать дилерскую сеть. Также SERES планирует продолжить свое расширение, начав работу в 30-ти новых странах, достигнув таким образом показателя в 60 рынков по всему миру к концу этого года.Согласно рейтингу продаж премиальных брендов на китайском рынке (CPCA) в 1 квартале 2024 г. Автомобили, произведённые компанией SERES уже входят в ТОП-5, сразу после традиционных брендов премиум-сегмента европейских автомобильных компаний.Новая линейка автомобилей SERES: сочетание роскоши и интеллекта.Новые роскошные внедорожники SERES М5, SERES М7 отличаются одним из лучшим в своем классе запасом хода и выдающейся динамикой. Они имеют элегантный и современный дизайн экстерьера, удобное универсальное внутреннее пространство, а также различные комплектации.Новый SERES М7 — это комфортабельный гибридный внедорожник премиум-класса, сочетающий в себе просторный салон, исключительный комфорт и безопасность высочайшего уровня. Пассажиры могут выбирать между универсальной 5-местной или премиальной 6-местной компоновкой. Уникальная конструкция сиденья с функцией нулевой гравитации и 8-точечным массажем спины в сочетании с режимом отдыха обеспечивает непревзойденные впечатления.SERES М7 также придерживается философии всесторонней безопасности. Части кузова изготовлены из сверхвысокопрочной стали по технологии горячей штамповки, которая используется на подводных лодках, а восемь подушек безопасности и специальная технология теплоизоляции аккумуляторной батареи обеспечивают надежную защиту водителя и пассажиров. Система ионизации и очистки воздуха создает здоровую и комфортную среду в автомобиле. Дизайн интерьера соответствует высочайшей эстетике: сервопривод дверей и подножки автомобиля с электроприводом, быстрая беспроводная зарядка и другие опции, демонстрирующие премиальное качество.Будучи высокотехнологичным спортивным кроссовером, SERES М5 не уступает в своем исполнении другим моделям. SERES М5 имеет роскошный салон, оснащенный интеллектуальными системами, и надежную силовую установку. Гибридная версия автомобиля избавит Вас от беспокойства по поводу запаса хода, который составляет до 1455 км (по методике CLTC). SERES М5 оборудован аккумуляторной батареей емкостью 40 кВтч и имеет запас хода на чистой электроэнергии 260 км.Безопасность является еще одним ключевым преимуществом SERES M5. Высоковольтная батарея прошла экстремальные испытания на повреждение элементов (Nail Penetration Tests) и на погружение в воду, а интеллектуальная система помощи при вождении обеспечивает комплексную пассивную защиту. Автомобиль также создан для работы в экстремальных условиях, таких как высокие температуры, экстремальный холод и высокогорье, демонстрируя свою выдающуюся долговечность и надежность.Интеллектуальная система продаж и сервиса для клиентов по всему мируЧтобы удовлетворить постоянно растущие запросы клиентов, SERES планирует инвестиции в создание ряда роскошных интеллектуальных офлайн-центров продаж и сервиса по всему миру, а также доставку, комплексное послепродажное обслуживание, испытательные полигоны, научные выставки, зарядные сервисы и многое другое. Стратегической целью компании является достижение первого места по уровню удовлетворенности клиентов по всему миру.«Концепция облуживания клиентов недавно претерпела значительные изменения, поэтому наша философия и подход к сервису также обновлены и оптимизированы», — сказал Джон Чжан, председатель SERES Group. «Определяющим в наших автомобилях станет программное обеспечение, и мы станем лидерами в области интеллектуальных услуг, чтобы наши пользователи наслаждались лучшими впечатлениями, доступными на рынке предметов роскоши».Тем временем SERES будет реализовывать собственную философию обслуживания «C.A.R.E»:"Customer" - «Клиент» — SERES обеспечит персонализированную доставку, гибкие услуги, закрытые мероприятия и другие премиальные сервисы. "Active" - «Активность» — SERES будет предлагать гарантию безопасности и другие услуги премиум-класса. "Respect" - «Уважение» — SERES будет демонстрировать высокое уважение к клиентам посредством премиального обслуживания, консьерж сервиса и создания комфортных клиентских пространств. "E-service" - «Электронные услуги» — SERES будет использовать цифровые технологии для предоставления удаленных онлайн-обновлений (OTA) и других цифровых услуг, обеспечивающих совершенно новой опыт обслуживания.SERES также сосредоточится на:SERES объединит усилия с глобальными партнерами, чтобы создать эффективную, сплоченную и творческую команду по всему миру, отвечающую требованиям эпохи интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии, постоянно расширяя глобальные сервисные возможности бренда.Ведущие мировые научно-исследовательские и интеллектуальные производственные возможностиSERES продолжит использовать собственные глобальные научно-исследовательские и интеллектуальные производственные возможности для обеспечения превосходного качества продукции и стабильных поставок.Как ведущая компания по производству автомобилей на новых источниках энергии в Китае SERES преуспевает во многих областях, таких как создание электрической трансмиссии, технологии расширения запаса хода, электронная и электрическая архитектура и интеллектуальные технологические платформы Super e-Drive.В сфере производства SERES построила несколько «умных» заводов мирового уровня. Новейшая фабрика оснащена более чем 1000 интеллектуальными устройствами. Применяя информационные технологии нового поколения, такие как Интернет вещей, большие данные, цифровые двойники, 5G, искусственный интеллект и информационное моделирование зданий, компания достигла самого высокого уровня интеллектуального производства в отрасли. Обладая самым высоким в отрасли уровнем автоматизации сборки (52%), а также беспрецедентной глобальной эффективностью производства, позволяющей выпускать новый автомобиль каждые 30 секунд, завод демонстрирует свои исключительные производственные возможности во всех аспектах.В эту новую эпоху электрификации SERES Auto строит новое будущее для индустрии автомобилей премиум-класса. Уникальное видение компании в области «программно-определяемых автомобилей» (define vehicles by software) - объединяет миры интеллектуальных технологий и традиционной роскоши, чтобы произвести революцию в использовании автомобиля для клиентов во всем мире.