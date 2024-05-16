Берегись, Range Rover!

По информации The Korean Car Blog, южнокорейская корпорация Hyundai Motor уже начала размещать заказы на поставку подрядчиками необходимых компонентов для выпуска электромобилей на платформе eM, которая должна лечь в основу целого семейства люксовых кроссоверов Genesis GV. Флагманской моделью должен стать более чем пятиметровый Genesis GV90, что для чисто электрических кроссоверов является довольно редкой пока характеристикой.

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Источник изображения: Hyundai Motor

Выпуск Genesis GV90 компания рассчитывает начать в декабре 2025 года, ежегодно с конвейеров Hyundai Motor должны будут сходить около 21 000 таких машин, а всего в период с 2025 по 2033 годы на платформе eM будет построено 1,132 млн электромобилей марки Genesis.

Источник изображения: Hyundai Motor

Представленный в марте прошлого года концепт Neolun принято считать прообразом будущего Genesis GV90. Даже отсутствие средней стойки и распахивающиеся против хода задние двери могут дожить до конвейерной версии кроссовера. Подобные решения на серийных машинах обычно не приживаются из соображений пассивной безопасности и конструктивной жёсткости кузова, но Hyundai готова нести издержки, связанные с компенсацией сопутствующих «слабых мест», ради сохранения самобытного дизайна.