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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К декабрю 2025 года Hyundai наладит выпуск полноразмерного электрического внедорожника Genesis GV90
Берегись, Range Rover!

По информации The Korean Car Blog, южнокорейская корпорация Hyundai Motor уже начала размещать заказы на поставку подрядчиками необходимых компонентов для выпуска электромобилей на платформе eM, которая должна лечь в основу целого семейства люксовых кроссоверов Genesis GV. Флагманской моделью должен стать более чем пятиметровый Genesis GV90, что для чисто электрических кроссоверов является довольно редкой пока характеристикой.

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Источник изображения: Hyundai Motor

Выпуск Genesis GV90 компания рассчитывает начать в декабре 2025 года, ежегодно с конвейеров Hyundai Motor должны будут сходить около 21 000 таких машин, а всего в период с 2025 по 2033 годы на платформе eM будет построено 1,132 млн электромобилей марки Genesis.

Источник изображения: Hyundai Motor

Представленный в марте прошлого года концепт Neolun принято считать прообразом будущего Genesis GV90. Даже отсутствие средней стойки и распахивающиеся против хода задние двери могут дожить до конвейерной версии кроссовера. Подобные решения на серийных машинах обычно не приживаются из соображений пассивной безопасности и конструктивной жёсткости кузова, но Hyundai готова нести издержки, связанные с компенсацией сопутствующих «слабых мест», ради сохранения самобытного дизайна.

#электромобили #hyundai #genesis
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