Акции компании уже стремятся обновить исторический максимум.

Как напоминает Barron’s, до публикации квартальной отчётности NVIDIA осталось меньше недели, и акции компании планомерно тянутся к новому историческому максимуму, стремясь превысить порог в $950 за акцию, который был покорён в конце марта. Аналитики в среднем сходятся во мнении, что за минувшие три месяца NVIDIA выручила $24,5 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA Blog

Представители UBS чуть более оптимистичны, поскольку считают, что NVIDIA вполне могла выручить $26 млрд в прошлом квартале и опубликует прогноз на текущий квартал, который соответствует диапазону от $27 до $28 млрд. По словам экспертов, грядущее квартальное мероприятие вряд ли позволить ответить на вопрос о возможности временного снижения спроса на ускорители NVIDIA перед началом поставок носителей более совершенной архитектуры Blackwell в середине декабря, но соответствующие опасения преувеличены инвесторами. Аналитики UBS выражают уверенность, что клиенты NVIDIA продолжат стабильно закупать любые ускорители вычислений даже в свете предстоящей смены поколений.