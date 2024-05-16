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Новости Hardware Алексей Сычёв
Слабость авторынка вынуждает Li Auto (Lixiang) сократить более 18% персонала
Китайский авторынок непредсказуем.

Продукция частной китайской компании Li Auto получила достаточное распространение в России даже в условиях отсутствия официального представительства и централизованной службы сервиса, а также технических сложностей с поддержанием телематических функций и русификации богатого программного интерфейса. Как сообщает CnEVPost, у себя на родине эта динамично развивающаяся компания столкнулась с проблемами, вызванными некорректной оценкой перспектив увеличения спроса.

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Источник изображения: Li Auto

Если в прошлом году, стремясь удвоить объём производства машин, большинство из которых являются кроссоверами, построенными по схеме последовательного гибрида, Li Auto увеличила численность персонала на 63% до 31 600 человек, то в этом году она готовится сократить не менее 18% из них. По сути, потерять работу могут около 5600 сотрудников Li Auto, причём затронуты будут и специалисты по продажам, и работники кадровой службы. Выпустив в начале этого года свой первый «чистокровный» электромобиль в формате минивэна Mega, компания столкнулась с низким спросом на новинку.

Проводить сокращения сразу после дебюта Mega компания не решилась, поскольку опасалась негативного влияния этих мер на свою способность выпускать представленный недавно кроссовер L6, который является самым доступным автомобилем марки, а потому должен стать массовым. Зато теперь Li Auto более или менее определилась со своей производственной программой, а потому может скорректировать численность персонала в соответствии с собственными намерениями выпустить в текущем году около 560 000 машин всех моделей вместо первоначально заложенных в план 800 000 штук.

Кстати, даже новый прогноз выглядит довольно оптимистичным. За первые четыре месяца текущего года Li Auto смогла реализовать только 106 200 машин. Это значит, что в оставшиеся восемь месяцев этого года она должна продавать не менее 54 000 машин в месяц. Даже на фоне появления массовой модели L6 это выглядит несколько завышенным ожиданием.

#китай #китайские производители #сокращение персонала #li auto #lixiang
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