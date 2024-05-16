И проблем с перепроизводством не возникнет.

По данным Nikkei Asian Review, китайское правительство рекомендовало местным автопроизводителям к следующему году довести долю полупроводниковых компонентов китайского производства до 20-25% против нынешних 10%. Это касается как удельного содержания чипов в одном автомобиле, так и доли в общем объёме закупок полупроводниковых компонентов китайскими автопроизводителями.

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Пока данная установка носит характер рекомендации, и не предусматривает каких-то штрафных санкций. Напротив, укладывающиеся в эти рамки китайские автопроизводители смогут претендовать на некие поощрения от государства. Подобная программа позволит китайским властям найти устойчивые рынки сбыта для производимых в стране по зрелым техпроцессам автомобильных чипов.

Рынок автомобильных компонентов исторически был очень консервативным с точки зрения выбора поставщиков, поскольку от этого зависела надёжность транспортных средств и их безопасность. Дефицит чипов, разразившийся на закате пандемии, вынудил китайских автопроизводителей искать новых поставщиков среди своих соотечественников. Это позволило многим из них выйти из тени мировых полупроводниковых гигантов, а теперь стимулирующие меры китайских властей только усугубят тенденцию к импортозамещению. Китайский авторынок является крупнейшим в мире, здесь ежегодно продаётся около 30 млн машин, и для производителей чипов его освоение является экономически выгодным.