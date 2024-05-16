Взаимодействие между компаниями не будет ограничиваться доступом к картам местности.

Принято считать, что китайский интернет-гигант согласился предоставить Tesla свои точные цифровые карты местности, с помощью которых американская компания начнёт внедрять расширенную версию комплекса FSD в Китае. В идеале, эта система должна позволить машинам Tesla передвигаться без вмешательства водителя. О наличии у него намерений предложить FSD китайским клиентам недавно заявил генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk). Как отмечает Shanghai Securities News, китайская Baidu рассчитывает на сотрудничество с Tesla и в случае появления на дорогах Китая фирменных роботизированных такси этой американской марки.

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Источник изображения: Electrek

Напомним, что Baidu через дочернюю компанию Apollo сама продвигает технологии автоматических такси в Китае, поэтому сотрудничество с Tesla наверняка будет направлено на их совершенствование. Представить в глобальном масштабе концепцию роботизированного такси Tesla собирается восьмого августа этого года, но пока сложно судить, как скоро подобные транспортные средства получат доступ на дороги общего пользования в Китае. Местные автопроизводители активно развивают собственные системы автопилота, и при наличии современной дорожной инфраструктуры они уже неплохо работают на основных магистралях внутри страны.