Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Toshiba анонсировала жёсткие диски объёмом 32 Тбайт и собирается покорить 40-терабайтный барьер
Создание такого устройство стало возможным благодаря применению технологий HAMR и MAMR.

Компания Toshiba объявила о создании жёстких дисков объёмом свыше 30 Тбайт — достижения таких параметров удалось достигнуть благодаря использованию двух технологий, HAMR и MAMR.

реклама

Первая означает Heat Assisted Magnetic Recording — магнитная запись с тепловой поддержкой. Она позволяет нагревать диски светом ближнего поля и записывать данные с использованием меньшей пишущей головки. HAMR позволяет сократить количество требуемой магнитной энергии.

MAMR, она же Microwave Assisted Magnetic Recording (магнитная запись с использованием микроволн). В случае с использованием данной технологии применяется микроволновый передатчик, который генерирует волны в диапазоне от 20 ГГц до 40 ГГц. Опять же, данный метод требует меньше энергии для записи и позволяет сократить размер пишущей головки.

Вот что по поводу анонса говорят представители Toshiba: «Эти новые достижения стали возможными благодаря многолетнему тесному сотрудничеству с Resonac Corporation, производителем носителей для жестких дисков, и TDK Corporation, производителем головок для жестких дисков».

Сначала производитель Toshiba планирует начать поставки тестовых образцов новых жёстких дисков, основанных на HAMR, только в 2025 году. Прямо сейчас компания занята созданием HDD объёмом 40 Тбайт.

#hdd #toshiba #жесткие диски
+
Написать комментарий (0)
Western Digital приступила к повышению цен на все накопители данных
Kioxia попытается выйти на биржу, чтобы выпутаться из долгов
Western Digital определилась, кто возглавит классический бизнес компании после разделения во втором полугодии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
53
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
18
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
165
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
46
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
85
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
25
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
12
Tango Gameworks поделилась подробностями о закрытии подразделения Xbox Game Studios
8
Сара Бонд рассказала о будущем Steam на консолях Xbox
11

Сейчас обсуждают

Красный Перец
18:18
иди играй в порношахматы, бичуган
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
World Trailer
18:14
Да нет у него просто там - Cooling Baby R90 Blue Led :D
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Красный Перец
18:13
Насколько я знаю ядро Zen 4c процентов этак на 20 медленнее ядра Zen 4, но такой пропасти, как у интул между P и E яйдрами нет. Складывается впечатление, что АМД 8000-й серией толсто троллит интул, ин...
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Джон Коннор
18:13
Это кусок г ..на, который нифига не тянет уже сегодня
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
EDDISON
18:05
или low profile
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
Александр Нокс
17:57
Какой именно "Revanced"? Их там несколько.
ASUS готовит к запуску новую игровую консоль ROG Ally X
Даня
17:43
и как тебя из палаты выпустили=)
Asia Times: Попытки поставить подножку Китаю укрепят БРИКС и ускорят дедолларизацию
Даня
17:42
Поэтому доллар стал стоить 90+ рублей=)
Asia Times: Попытки поставить подножку Китаю укрепят БРИКС и ускорят дедолларизацию
Дима Олиферов
17:36
Что бл за бред? Rx 470 8g уже ничего толком не тянет. В игре атомное сердце счётчик кадров не выше 28 кадров на минималках в разрешении 1280х720. При условии что она в край разогнана
Radeon RX 580 до сих пор не утратила актуальности и способна запускать популярные игровые новинки
Windmark
17:36
Коллекцию дилдаков лучше скинь свою , поржём хоть
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем