Создание такого устройство стало возможным благодаря применению технологий HAMR и MAMR.

Компания Toshiba объявила о создании жёстких дисков объёмом свыше 30 Тбайт — достижения таких параметров удалось достигнуть благодаря использованию двух технологий, HAMR и MAMR.

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Первая означает Heat Assisted Magnetic Recording — магнитная запись с тепловой поддержкой. Она позволяет нагревать диски светом ближнего поля и записывать данные с использованием меньшей пишущей головки. HAMR позволяет сократить количество требуемой магнитной энергии.

MAMR, она же Microwave Assisted Magnetic Recording (магнитная запись с использованием микроволн). В случае с использованием данной технологии применяется микроволновый передатчик, который генерирует волны в диапазоне от 20 ГГц до 40 ГГц. Опять же, данный метод требует меньше энергии для записи и позволяет сократить размер пишущей головки.

Вот что по поводу анонса говорят представители Toshiba: «Эти новые достижения стали возможными благодаря многолетнему тесному сотрудничеству с Resonac Corporation, производителем носителей для жестких дисков, и TDK Corporation, производителем головок для жестких дисков».

Сначала производитель Toshiba планирует начать поставки тестовых образцов новых жёстких дисков, основанных на HAMR, только в 2025 году. Прямо сейчас компания занята созданием HDD объёмом 40 Тбайт.