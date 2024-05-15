Со следующего месяца оно будет выпускать по 20 000 машин.

Представившая свой первый электромобиль SU7 в конце марта китайская компания Xiaomi старается держать общественность буквально в курсе каждого события на этом направлении. Издание CnEVPost сообщает, что на 43-й день с момента начала поставок компания отгрузила клиентам свой десятитысячный экземпляр SU7, за весь апрель было выпущено 7058 экземпляров. Производитель делает всё возможное, чтобы по итогам текущего года выпустить обещанные 100 000 электромобилей.

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Источник изображения: Xiaomi

Как отмечается, в июне предприятие в Пекине, которое формально принадлежит концерну BAIC, будет переведено на двухсменный режим работы. Выходные в начале мая персонал предприятия использовал в том числе для подготовки к введению второй смены и повышению производительности. После перехода на такой режим работы предприятие сможет ежемесячно выпускать по 20 000 электромобилей. Поставщикам компонентов тоже рекомендовано увеличить объёмы поставок продукции как минимум на 80%. Сейчас данная производственная площадка способна собирать по 40 машин в час, каждые 76 секунд с конвейера сходит новый экземпляр.

Тем не менее, пока покупателям приходится при заказе SU7 в производство рассчитывать на поставку готовой машины в семимесячный срок, а наиболее дефицитные комплектации будут доставляться в течение девяти месяцев. После запуска второй смены производительность предприятия должна вырасти, но весь годовой тираж SU7 уже практически распределён по заказам, хотя самые нетерпеливые клиенты отказываются от них и освобождают очередь для других покупателей.