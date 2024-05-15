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Новости Hardware Алексей Сычёв
BYD оценила свой гибридный пикап Shark в $53 400
И представила его в Мексике.

Как напоминает издание CnEVPost, на этой неделе состоялась мировая премьера гибридного пикапа BYD Shark, который в несвойственной для китайского автогиганта манере был представлен в Мексике, где и будет продаваться по цене от $53 400 за начальную комплектацию, а единственная альтернативная оценена в $57 600.

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Источник изображения: CnEVPost

Как уже отмечалось ранее, по своим размерам BYD Shark уступает американским аналогам, но превосходит популярные в Азии модели типа Toyota Hilux или Mitsubishi L200. Его длина достигает 5457 мм, высота составляет 1925 мм, а ширина 1971 мм. При этом длина колёсной базы достигает приличных 3260 мм, но разнообразия с точки зрения компоновки кузова и посадочных мест не предусмотрено, машина будет предлагаться в исполнении лишь с двухрядной кабиной. В кузове можно разместить до 1450 литров груза, заявленная грузоподъёмность достигает 835 кг.

Источник изображения: CnEVPost

Гибридная силовая установка DMO подразумевает способность использовать для вращения колёс два электродвигателя: передний сочетает мощность 170 кВт и крутящий момент 310 Н‧м, задний сочетает 150 кВт мощности и крутящий момент 340 Н‧м. В общей сложности гибридная установка способна выдавать 435 л.с., до 100 км/ч крупный пикап разгоняется за 5,7 секунды, а максимальная скорость ограничена 160 км/ч. ДВС объёмом полтора литра в основном используется в качестве генератора, но на определённой скорости может подключаться к трансмиссии механически через понижающий редуктор, вращая исключительно передние колёса.

Кстати, BYD особенно гордится тем, что даже с низким зарядом тяговой батареи, которая имеет ёмкость 29,58 кВт‧ч и рассчитана на 100 км пробега в чисто электрическом варианте по не самом объективному циклу NEDC, топливная экономичность этого пикапа оказывается на 40% выше, чем у чисто бензиновых одноклассников. А именно, на 100 км пути с низким зарядом батареи он потребляет не более 7,5 литров топлива. При полном заряде батареи и полном топливном баке пикап способен преодолеть без остановки 840 км.

Интерьер BYD Shark наделён современной электроникой, которой не так часто встретишь в утилитарных пикапах. Здесь предусмотрен и проекционный дисплей, и голосовой интерфейс, и фирменный поворотный дисплей на центральной консоли. Для удобства эксплуатации поддерживается и цифровой ключ, которым можно пользоваться через смартфон с поддержкой NFC. Для режимов бездорожья предусмотрены различные электронные помощники, а по трассе машине помогает передвигаться адаптивный круиз-контроль с различными ассистентами.

#китайские производители #byd #пикап #гибридный автомобиль
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