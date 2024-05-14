В прошлом она смогла продать только 20,8 млн штук.

В феврале этого года, как напоминает CNBC, руководство Sony уже снижало прогноз по количеству реализованных за 2023 фискальный год, который завершился в марте текущего, игровых консолей — с 25 до 21 млн штук, но фактическая статистика оказалась несколько хуже, поскольку компании удалось реализовать за период не более 20,8 млн игровых консолей PlayStation 5.

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Источник изображения: Sony

В текущем фискальном году, который завершится в марте следующего, компания рассчитывает реализовать не более 18 млн консолей. Совокупная выручка Sony по итогам текущего фискального года должна сократиться на 5% до $78,6 млрд, а операционная прибыль вырастет на 5% до $8,2 млрд. В прошлом фискальном году выручка выросла на 19% до $83 млрд, а операционная прибыль сократилась на 7% до $7,7 млрд. Компания также сократила операционную прибыль от реализации датчиков изображений для цифровых камер на 9% до $1,24 млрд. Учитывая высокую зависимость бизнеса Sony от стареющих игровых консолей текущего поколения, рассчитывать на положительную динамику основных финансовых показателей компании в этом году не приходится.