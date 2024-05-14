Проект был анонсирован ещё в августе прошлого года.

Как сообщает Reuters, на конференции в Нидерландах глава европейского представительства TSMC Поль де Бот (Paul de Bot) заявил, что планы по строительству совместного предприятия в Германии остаются в силе, и к его возведению компания приступит в четвёртом квартале текущего года. Первоначально на реализацию этого проекта планировалось потратить $3,8 млрд, часть этой суммы компания рассчитывала покрыть субсидиями от властей Германии, но у тех неоднократно возникали затруднения с финансированием.

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Источник изображения: Reuters

Акционерами первого предприятия TSMC на территории Европы должны стать Bosch, NXP и Infineon, каждая из которых получит по 10% акций совместного предприятия, а самой TSMC будут принадлежать оставшиеся 70%. Подобная схема, по замыслу инвесторов, позволит сохранить заинтересованность крупных клиентов в получении продукции с немецкого предприятия TSMC. Оно будет специализироваться на не самой передовой литографии, которая востребована в сегменте автомобильной электроники и на рынке решений для промышленной автоматизации.