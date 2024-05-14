Ибо хватит кормить NVIDIA.

В Китае созданные с учётом прошлогодней редакции экспортных ограничений США ускорители вычислений NVIDIA H20 уже доступны для заказа, и The Information сообщает, что местные компании готовы приобрести до 350 000 штук таких ускорителей на общую сумму $4 млрд. Это меньше, чем было потрачено в прошлом году на подобные цели — $5 млрд. Китайские компании технологического сектора, по данным источника, получили устную рекомендацию от правительства КНР сократить объёмы закупок ускорителей зарубежного производства в пользу увеличения закупок китайских ускорителей.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Если NVIDIA, Intel и AMD в результате выполнения этих рекомендаций проиграют, то Huawei в качестве одного из немногих поставщиков достаточно производительных ускорителей вычислений должна выиграть. По данным источника, доля выручки NVIDIA, получаемая на китайском рынке, в прошлом году сократилась последовательно с 19 до 14 %, и американские санкции стали основной причиной такой динамики. Если же рекомендации китайских властей возымеют силу, то выручка NVIDIA на китайском рынке сократится ещё заметнее.