Американская Apollo Global Management предоставит деньги и не будет особо вмешиваться в проект.

О том, что ирландская производственная площадка Intel станет местом привлечения средств институциональных инвесторов к финансированию строительства новых предприятий, нам уже слышать приходилось. Теперь The Wall Street Journal сообщает, что «фаворитом гонки» неожиданно стала инвестиционная компания Apollo Global Management, которая готова вложить в строительство новых предприятий Intel в Ирландии более $11 млрд.

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Источник изображения: Intel

Переговоры пока не завершены, и случиться это может лишь через несколько недель, но в случае успеха данный прецедент станет вторым после сделки Intel с канадской Brookfield, которая помогает ей финансировать строительство предприятий в Аризоне. На каких условиях Apollo будет предоставлять свои средства, не уточняется. Как правило, строительство передового предприятия по выпуску чипов сейчас требует на менее $20 млрд, поэтому американская Apollo наверняка оплатит только половину расходов.