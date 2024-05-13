Два мотоциклиста уже пострадали из-за такого поведения автоматики.

С некоторых пор американская компания Zoox является «придворным разработчиком автопилота» гиганта интернет-торговли Amazon, который с её помощью надеется создать автоматические средства доставки товаров. Как сообщает Bloomberg, недавно американское ведомство NHTSA, которое отвечает за безопасность дорожного движения, запустило расследование в отношении двух инцидентов с участием прототипов Zoox, которые резко тормозили и тем самым провоцировали столкновение с ними следовавших сзади двухколёсных транспортных средств.

реклама

Источник изображения: Zoox

В этих ДТП участвовали два прототипа Zoox на основе кроссовера Toyota Highlander, оснащённых необходимой для тестирования технологий автопилота аппаратурой. Из-за резкого торможения этих прототипов в двух инцидентах незначительно пострадали два мотоциклиста, допустившие наезд на прототипы сзади. Оба прототипа в данном случае управлялись автоматикой, как смогло подтвердить следствие. Происшествия имели место в дневное время и в пределах того периметра, где Zoox было разрешено проводить испытания своих систем. Вопросов у следствия к компании Toyota не возникло, а вот Zoox может грозить временный отзыв 500 прототипов, которые она сейчас испытывает в США.