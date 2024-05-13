Напоминаем — следующим годом является 2025.

Тема электромобилей Xiaomi настолько взволновала представителей Bloomberg, что не побрезговали сослаться на китайские СМИ при обсуждении слухов о намерениях китайской компании вывести на рынок свою вторую модель электромобиля до конца 2025 года. Ею, как ожидается, станет среднеразмерный кроссовер, призванный конкурировать с Tesla Model Y.

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Источник изображения: Xiaomi

В ходе испытаний будущей новинки она напрямую сопоставляется с Tesla Model Y, так что все вопросы о выборе ближайшего конкурента просто отпадают сами собой. Как скоро Xiaomi сможет вывести на рынок свой кроссовер, во многом будет зависеть от её способности расширить производственные мощности в Пекине. Напомним, что сейчас первое из предприятий компании способно выпускать около 150 000 электромобилей в год, и дебютный седан уже набрал более 90 000 заказов.

Как только в строй будет введено второе предприятие Xiaomi (на самом деле контрактным производителем является BAIC), у компании появится шанс поставить на его конвейер первый кроссовер в своём модельном ряду. Предполагается, что это случится не ранее второй половины следующего года. По прогнозам HSBC Qianhai Securities, в следующем году Xiaomi выйдет на выпуск 240 000 электромобилей. Уже к третьему кварталу текущего года проблемы с дефицитом производственных мощностей начнут отступать, а окупаемости профильный бизнес достигнет к 2026 году — при условии, что динамика финансовых показателей не будет ухудшена очередными наполеоновскими планами компании. Напомним, что заказывающие сейчас электромобиль SU7 клиенты Xiaomi вынуждены ждать его поставки на протяжении до восьми месяцев.