Бизнес остаётся убыточным.

Японским производителям ЖК-панелей в целом трудно соперничать с китайскими, а потому профильный бизнес Sharp, в который вложил свои средства основатель тайваньской компании Foxconn, тоже вынужден предпринимать очередные меры, чтобы оставаться на плаву. Как сообщает Nikkei Asian Review, в сентябре текущего года Sharp намеревается прекратить выпуск ЖК-панелей на предприятии в Осаке.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

На этом предприятии Sharp выпускает ЖК-панели для телевизоров, и готовящаяся реструктуризация подразумевает, что компания переведёт часть инженеров, которые задействованы в выпуске более компактных ЖК-панелей на другом японском предприятии, в штат совместного предприятия с Sony. По сути, продолжить выпуск ЖК-панелей до сентября текущего года Sharp решила только ради того, чтобы обеспечить клиентов достаточным количеством продукции.