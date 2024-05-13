Если не считать «придворные» производства Intel и Samsung, именно SMIC является вторым после TSMC контрактным производителем чипов.

К интересным выводам пришли коллеги с сайта Tom’s Hardware после изучения квартального отчёта китайской компании SMIC, единственным источником дохода которой является выпуск чипов на контрактной основе по заказам сторонних разработчиков. Рост выручки почти на 20% до $1,75 млрд в первом квартале фактически вывел SMIC на второе место в мире после TSMC среди «чистокровных» контрактных производителей.

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Источник изображения: SMIC

Во всяком случае, Intel и Samsung со своими $4,4 и $3,38 млрд выручки соответственно вклиниться между SMIC и TSMC могут только в том случае, если учитывать выручку вертикально интегрированных компаний, оказывающих контрактные услуги по производству чипов. Intel и Samsung профильные услуги оказывают преимущественно сами себе, а первая ещё при этом и остаётся глубоко убыточной.

Так или иначе, SMIC обошла давних конкурентов UMC ($1,71 млрд) и GlobalFoundries ($1,55 млрд) по размеру выручки, и для находящейся под западными санкциями компании это очень неплохой результат. Правда, до выручки TSMC крупнейшему представителю китайской полупроводниковой отрасли всё равно ещё очень далеко, поскольку первая выручила в первом квартале $18,9 млрд.