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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Первые 3-нм процессоры Samsung второго поколения появятся в составе умных часов и смартфонов серии Galaxy S25
Они будут выпускаться по второму поколению 3-нм технологии Samsung.

По информации южнокорейских СМИ, летом этого года Samsung Electronics представит первые устройства на основе процессоров семейства Exynos W1000, при производстве которых будет использоваться 3-нм технология второго поколения. Первыми их получат умные часы Galaxy Watch 7, а к началу следующего года передовые 3-нм процессоры Exynos пропишутся уже в смартфонах серии Galaxy S25.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Естественно, намеченный на июль анонс часов Galaxy Watch 7 будет нацелен на демонстрацию передовых технологических возможностей Samsung, и наличие 3-нм процессора новейшего поколения внутри устройства будет способствовать повышению престижа корейской компании. По крайней мере, на фоне оснащаемых 5-нм чипов часов Apple Watch Series 9 изделие Samsung будет смотреться более выигрышно. Серийное производство чипов по 3-нм технологии второго поколения Samsung начнёт во второй половине текущего года, а в следующем году компания рассчитывает наладить выпуск чипов по передовой 2-нм технологии.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #exynos w1000
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